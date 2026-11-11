'ட்ரோனில்' கண்காணிப்பு :44 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
'ட்ரோனில்' கண்காணிப்பு :44 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:04 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் முழுதும் பொது இடத்தில் மது அருந்தி, மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியது தொடர்பாக, 44 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், பெண்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னைகள் ஏற்படுவதை தடுக்கும் பொருட்டு, திருப்பூர் மாவட்ட எஸ்.பி., சிருஷ்டி சிங் உத்தரவின் பேரில், மாவட்டம் முழுதும் போலீசார் ட்ரோன் கேமரா வாயிலாக கண்காணிப்பு ரோந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, நேற்று பொது இடங்களில் மது அருந்தியவர்கள், போதையில் மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துபவர்கள் மற்றும் தகராறுகளில் ஈடுபடுபவர்களை கண்டறியும் வகையில் 'ட்ரோன்' கேமரா ரோந்துவை போலீசார் மேற்கொண்டனர். அதில், மாவட்டம் முழுதும் மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் பொது இடுத்தில் மது அருந்தியது தொடர்பாக, 44 பேர் மீது வழக்குபதிவு செய்தனர்.
எனவே, பொதுமக்கள் போலீசாருக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பது, சந்தேகப்படும் வகையிலான நபர்களின் நடமாட்டம் அல்லது ஏதேனும் அசம்பாவித சம்பவம் குறித்து உடனடியாக அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன், 100 வாயிலாக தகவல் தெரிவிக்கலாம் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.