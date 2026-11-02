263 ஊராட்சியில் கிராமசபா பொதுமக்கள் 45,812 பேர் பங்கேற்பு
263 ஊராட்சியில் கிராமசபா பொதுமக்கள் 45,812 பேர் பங்கேற்பு
ADDED : நவ 01, 2026 07:51 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இன்று (நவ.,1) 264 ஊராட்சிகளில் கிராமசபா கூட்டம் நடைபெற்றது. ஆண், பெண் மொத்தம் 45 ஆயிரத்து 812 பேர் பங்கேற்றனர்.
குடியரசு தினம், உலக தண்ணீர் தினம், தொழிலாளர் தினம், சுதந்திர தினம், காந்திஜெயந்தி, உள்ளாட்சி தினம் ஆகிய நாட்களில் கிராமசபா கூட்டம் நடத்தப்படும். அவ்வகையில், உள்ளாட்சி தினமான இன்று, திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள 265 ஊராட்சிகளிலும் கிராமசபாவுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
பாறைக்குழியில் கொட்டப்பட்ட குப்யை அகற்ற கோரிக்கை வைத்து, கால்நடைகளுடன் வந்தும், குப்பை கொட்டியும் விவசாயிகள் நுாதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், முதலிபாளையம் ஊராட்சியில் மட்டும், இன்று கிராமசபா ஒத்திவைக்கப்பட்டது. மற்ற 264 ஊராட்சிகளிலும், காலை, 11:00 மணி முதல் கிராமசபா நடைபெற்றது. அந்தந்த கிராம மக்கள் பங்கேற்றனர். ஊராட்சியின் பொது நிதி செலவினம், டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நவடிக்கைககள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. ஜல் ஜீவன் திட்டம், சிறுபாசன ஏரிகள் புதுப்பித்தல், தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் உள்பட 12 அம்சங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு, தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மாவட்டம் முழுவதும், 263 ஊராட்சிகளில் நடைபெற்ற கிராமசபாவில், 19 ஆயிரத்து 66 ஆண்; 26 ஆயிரத்த 746 பெண்கள் என, மொத்தம் 45 ஆயிரத்து 812 பேர் பங்கேற்றனர்; 15 ஆயிரத்து 35 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.