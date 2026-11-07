நர்சிங் கல்லுாரிக்கு 5 ஏக்கர் நிலம்; அமைச்சர் தகவல்
நர்சிங் கல்லுாரிக்கு 5 ஏக்கர் நிலம்; அமைச்சர் தகவல்
ADDED : நவ 04, 2026 07:46 AM
திருப்பூர்:திருப்பூர்
ரேவதி மருத்துவமனையில் அதி நவீன இருதய சிகிச்சை மைய திறப்பு
விழாவில், பங்கேற்ற வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
பேசியதாவது:
இந்திய வரலாற்றில் சாதனை படைக்கும் அளவு தமிழகம்
மருத்துவ துறையில் மாற்றம் கண்டுள்ளது. எளிய மக்களும் அதனை பெறும்
வகையில், காப்பீட்டு திட்டம் 5 லட்சத்திலிருந்து 25 லட்சம் ரூபாயாக
உயர்த்தி முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
திருப்பூரில் அரசு
செவிலியர் கல்லுாரிக்கு இடம் வேண்டும் என வேண்டுகோள்
விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக பூமி தான இயக்கத்தின் ஐந்து ஏக்கர்
நிலம் வழங்கப்படும். முதல்வர் அனுமதி பெற்று உடனடியாக
மேற்கொள்ளப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் கலந்து
கொண்ட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசியதாவது: தமிழகத்தில்
நோய் பாதிப்பு இறப்புகளில் 75 சதவீதம் தொற்றா நோய்களால்
ஏற்படுகிறது. இதற்கு அதிகளவு உப்பு பயன்பாடு காரணம். உப்பு
பயன்பாட்டை குறைத்தால் நோய் பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு பெருமளவு குறையும்.
அரசு
மருத்துவமனைகள் மற்றும் வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும்
அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுகள் மற்றும் 'த்ராம்போலிடிக் தெரபி' போன்ற நவீன
உயிர் காப்பு அவசர சிகிச்சை முறை கொண்டுவரப்படும்.
இதுதவிர
சி.பி.ஆர். பயிற்சி போன்ற உயிர்காக்கும் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.
திருப்பூர் உள்ளிட்ட மருத்துவக் கல்லுாரிகள் மற்றும்
மருத்துவமனைகளில் காலி பணியிடங்களை நிரப்பும் வகையில், மொத்தம்
2,284 சிறப்பு மருத்துவர்களை நியமிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதனால்,
திருப்பூரிலும் நரம்பியல் மற்றும் இதயவியல் போன்ற சிறப்பு
மருத்துவர்கள் முழுமையாக நியமிக்கப்படுவார்கள். முந்தைய
ஆட்சியில், 11 மருத்துவ கல்லுாரிகள் திறக்கப்பட்டன. ஆனால், உரிய
சிறப்பு மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.