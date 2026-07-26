/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ 5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்
UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:07 PM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 10:43 PM
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திருப்பூர்:திருப்பூரில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில், 5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக, பீஹார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த வாஞ்சிகுமார். 25 மற்றும் 17 வயது சிறுவனை போலீசார் கைது செய்தனர். மாநகர போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு மற்றும் மதுவிலக்கு போலீசார், கல்லுாரி சாலையில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் சோதனை நடத்தியபோது, ஒரு வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.