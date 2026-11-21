விதிமுறைகளை மீறி 5 மினி பஸ்களுக்கு வழித்தட அனுமதி? ஆர்.டி.ஓ. மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி புகார்
விதிமுறைகளை மீறி 5 மினி பஸ்களுக்கு வழித்தட அனுமதி? ஆர்.டி.ஓ. மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி புகார்
UPDATED : நவ 20, 2026 08:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:01 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் அரசாணை மற்றும் சட்ட விதிகளுக்குப் புறம்பாக ஐந்து மினிபஸ்களுக்கு வழித்தட ஒப்புதல் வழங்கிய வட்டாரப் போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, போக்குவரத்து ஆணையருக்கு புகார் மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, தனியார் பஸ் உரிமையாளர் சங்க உறுப்பினர் கிருஷ்ணசாமி அனுப்பிய மனு விவரம்:
திருப்பூரில் 11 மினிபஸ்களுக்கு அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் வழித்தட வரைவு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக கலெக்டர் மற்றும் இணை போக்குவரத்து ஆணையரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, வழித்தட அனுமதிகள் மறுஆய்வு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதில் ஆறு மினிபஸ்களின் வழித்தடங்கள் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், மீதமுள்ள ஐந்து மினிபஸ்களின் வழித்தடங்கள் தொடர்ந்து தவறான பாதையிலேயே இயக்கப்படுகிறது.
மேலும், அரசுப் பணியாளராக இருந்துகொண்டு அரசுக்கு தவறான தகவல்களை அளித்து, விதிமுறைகளுக்கு முரணாக வழித்தட வரைபடம் தயாரித்து ஒப்புதல் வழங்கிய சம்பந்தப்பட்ட வட்டாரப் போக்குவரத்து துறை அதிகாரி மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.
தவறான வழித்தடம்
கிருஷ்ணசாமி கூறுகையில், ‘‘மினிபஸ்களுக்கான வழித்தடங்கள் புதிய அரசாணையின்படி மாற்றியமைக்கப்பட்டபோது, ஐந்து மினிபஸ்களுக்கான வழித்தடங்கள் அரசாணை மற்றும் சட்ட விதிகளுக்கு முரணாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. தவறான வழித்தட வரைபடத்தை தயாரித்து ஒப்புதல் வழங்கிய ஆர்.டி.ஓ. மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
விதிமுறைப்படி ஒப்புதல்
இதுகுறித்து வடக்கு வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர் கவின்ராஜிடம் கேட்டபோது, ‘‘சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டே மினிபஸ் வழித்தடங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்குத் தேவையான போதிய விவரங்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன,’’ என்றார்.