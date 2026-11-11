தீபாவளி பண்டிகைக்கு 51 தனியார் பஸ்கள் சிறப்பு பஸ்களாக இயங்கும்
தீபாவளி பண்டிகைக்கு 51 தனியார் பஸ்கள் சிறப்பு பஸ்களாக இயங்கும்
ADDED : நவ 05, 2026 06:50 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைச் சமாளிக்க, இன்றும், நாளையும் 51 தனியார் பஸ்கள் சிறப்பு பஸ்களாக இயக்கப்படுகின்றன.
இந்த பஸ்களிலும் அரசு பஸ்களில் வசூலிக்கப்படும் வழக்கமான கட்டணமே வசூலிக்கப்படும் என போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே 751 அரசு சிறப்புப் பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ள நிலையில், பயணிகள் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல் செல்லும் பயணிகளுக்காக கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகள் நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த தடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தனியார் சிறப்பு பஸ்களும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் இருந்தே புறப்படும். அரசு பஸ்களைப் போலவே வழக்கமான நிறுத்தங்களில் நின்று பயணிகளை ஏற்றி, இறக்கிச் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.