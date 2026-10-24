நஞ்சராயனில் சிறகசைத்த 57 வகைப் பறவைகள்

UPDATED : அக் 10, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 10, 2026 04:36 PM
வானம் விரித்த பாதையில் நாடுகளைக் கடந்து பயணிக்கும் பறவைகளுக்கு எல்லைகள் கிடையாது. பருவநிலை மாறும்போது உணவையும் வாழ்விடத்தையும் தேடி ஆயிரக்கணக்கான கி.மீ. பயணிக்கும் இந்தச் சிறகுடைய பயணிகளின் உலகை அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பாக அமைந்தது உலக வலசைப் பறவைகள் தின நிகழ்ச்சி.
ஒவ்வோர் ஆண்டும் மே மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களின் இரண்டாவது சனிக்கிழமைகளில் உலக வலசைப் பறவைகள் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. வலசைப் பறவைகளின் பயணம், இயற்கைச் சமநிலையில் அவை வகிக்கும் பங்கு, அவற்றின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியம் ஆகியவற்றை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே இந்நாளின் நோக்கம்.
இதையொட்டி, திருப்பூர் இயற்கைக் கழகமும் மாவட்ட வனத்துறையும் இணைந்து, பள்ளி மாணவர்களுடன் நஞ்சராயன் பறவைகள் சரணாலயத்தில் பறவைகள் கணக்கெடுப்பை நடத்தின.
இயற்கைக் கழகத் தலைவர் ரவீந்திரன் காமாட்சி, செயலாளர் ராம்குமார் முருகவேல் உள்ளிட்டோர், திருப்பூர் பப்ளிக் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வலசைப் பறவைகளின் உலகை அறிமுகப்படுத்தினர். பறவைகளை அவற்றின் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் இனங்கண்டு அறிதல், வெளிநாடுகளில் இருந்து நஞ்சராயனுக்கு வலசை வரும் பறவைகளின் சிறப்புகள் எனப் பல்வேறு தகவல்களை எடுத்துரைத்தனர்.
கணக்கெடுப்பின்போது, தட்டைவாயன், நீலச்சிறகி, மண்கொத்தி, பொரி மண்கொத்தி, சதுப்பு மண்கொத்தி, பச்சைக்கல் உள்ளான், மீசை ஆலா உள்ளிட்ட பறவைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் தென்பட்டன. அதேவேளையில், நீளவால் பஞ்சுருட்டான், தகைவிலான் ஆகிய பறவைகள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்பட்டன.
நீர்நிலையின் அமைதியில் சிறகசைத்துப் பறந்த பறவைகளை உற்றுநோக்கிய மாணவர்களுக்கு, ஒவ்வொரு பறவையும் இயற்கையின் ஓர் அங்கம் என்பதை நேரில் அறிந்துகொள்ளும் அனுபவமாக இந்தக் கணக்கெடுப்பு அமைந்தது. இதில் மொத்தம் 57 வகைப் பறவை இனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
பறவைகளைப் பார்ப்பது மட்டுமல்ல; அவை திரும்பி வருவதற்கான வாழ்விடங்களைப் பாதுகாப்பதும்தான் இயற்கையின் மீதான நமது கடமை என்பதை நஞ்சராயன் சரணாலயத்தின் சிறகசைப்புகள் மீண்டும் நினைவூட்டின.
நஞ்சராயன் சரணாலயத்தில் காணப்பட்ட நீலவால் பஞ்சுருட்டான், சதுப்பு மண்கொத்தி, மீசை ஆலா.
பறவைகள் கணக்கெடுப்பில் ஈடுபட்ட திருப்பூர் இயற்கைக்கழகத்தினர், மாவட்ட வனத்துறையினர் மற்றும் மாணவ, மாணவியர்.