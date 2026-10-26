/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/அமராவதி அணையில் 5 செ.மீ. மழை
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 11:26 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நேற்று காலை 8:00 மணி வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் சராசரியாக 15.75 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.
அதிகபட்சமாக உடுமலை அமராவதி அணை பகுதியில் 51 மி.மீ. (5.1 செ.மீ.) மழை பெய்தது.
மடத்துக்குளத்தில் 45 மி.மீ., தாராபுரத்தில் 40, உப்பாறு அணையில் 28, திருமூர்த்தி அணையில் 26, மூலனுாரில் 22, நல்லதங்காள் ஓடையில் 17, வட்டமலைக்கரை ஓடையில் 16.40 மி.மீ. மிதமான மழை பதிவாகியுள்ளது.
வெள்ளகோவிலில் 12.20, உடுமலையில் 11, காங்கயத்தில் 6.40, பல்லடத்தில் 3 மி.மீ, திருப்பூர் தெற்கு தாலுகா அலுவலகம் மற்றும் அவிநாசியில் தலா 2 மி.மீ., மிக லேசான மழையும் பெய்தது.