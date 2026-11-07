62 கிலோ கஞ்சா – 2,391 கிலோ புகையிலை 157 பேர் கைது: 44 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ இது, ஒரு மாத நடவடிக்கை: கலெக்டர் தகவல்
62 கிலோ கஞ்சா – 2,391 கிலோ புகையிலை 157 பேர் கைது: 44 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ இது, ஒரு மாத நடவடிக்கை: கலெக்டர் தகவல்
UPDATED : நவ 06, 2026 08:00 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:56 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளில், 62.290 கிலோ கஞ்சா, 260 போதை மாத்திரைகள் மற்றும் 2,391 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பாக, 157 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து கலெக்டர் அறிக்கை:
தமிழக முதல்வர் தலைமையில், போதைப் பொருள் இல்லாத ஆரோக்கியமான, சமூகப் பொறுப்புணர்வு மிக்க சூழலை உருவாக்க உறுதியேற்கப்பட்டுள்ளது.
‘போதைப் பொருள் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்குவது அரசின் பொறுப்பு. போதைப் பொருள் கலாசாரம் மற்றும் மதுபானங்கள் எளிதில் கிடைப்பதைக் கட்டுப்படுத்தக் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக, குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் எதிர்காலம், பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே முக்கிய நோக்கம்’ என முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதன் அடிப்படையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த மாதம் (அக். 1 முதல் 31-ம் தேதி வரை) மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளில், 62.290 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 260 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 51 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் 2,391 கிலோ பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 106 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவற்றை விற்பனை செய்த 44 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டு, ரூ.2.75 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டு, 15 நாட்கள் மூடப்படும். மேலும், ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும். போதைப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.