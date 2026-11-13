‘7 0ஸ்’ கிட்ஸ்! இரு தொகுதிகளில் எண்ணிக்கை அதிகம்

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ADDED : நவ 12, 2026 09:44 PM
உடுமலை: உடுமலை, மடத்துக்குளம் தொகுதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. இதில், 50 முதல், 59 வயது வரையிலான, ‘70‘ஸ் கிட்ஸ்’ ஆதிக்கம் அதிகளவு உள்ளது.
இந்திய தேர்தல் கமிஷன், 2027 ஜன.,1, தகுதி நாளாகக்கொண்டு, வாக்காளர் பட்டியல் சுருக்க முறை திருத்தம் மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தியதன்படி, உடுமலை, மடத்துக்குளம் தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நேற்று வெளியிடப்பட்டது.
உடுமலை கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், கோட்டாட்சியர் (பொறுப்பு) பெலிக்ஸ் ராஜா, உடுமலை தொகுதிக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார். தாசில்தார் அருணா, தேர்தல் துணை தாசில்தார் வளர்மதி அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
உடுமலை தொகுதியில், ஒரு லட்சத்து, 10 ஆயிரத்து, 865 ஆண்கள், ஒரு லட்சத்து, 21 ஆயிரத்து, 651 பெண்கள், 27 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என, மொத்தம், 2 லட்சத்து, 32 ஆயிரத்து, 543 வாக்காளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இத்தொகுதியில், 132 ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில், 307 ஓட்டுச்சாவடிகள் அமைக்கப்படுகிறது.
உடுமலை தொகுதியில், வயது வாரியாகவும் இடம் பெற்றுள்ளவர்களில், 18–19 வயதுடையவர்கள், 3,187 பேர் உள்ளனர்.
20 முதல், 29 வயது வரை, 36,330 பேர் உள்ளனர். 30–39 வயது வரை, 41,625; 40– 49 வயது வரை, 45,902; 50–59 வயது வரை, 48,411 பேர் உள்ளனர். 60–69 வயது வரை, 33,455; 70–79 வயது வரை, 17,793 ; 80–89 வயது வரை, 5,237;90–99 வயது வரை, 595 பேர் மற்றும் 100 முதல், 109 வயது வரை, 8 பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இப்பட்டியல் அடிப்படையில், முதியோர் 2,194 பேரும், இளம் வாக்காளர்கள், 3,187 பேரும், மாற்றுத்திறனாளிகள், 1,212 பேரும் உள்ளனர். உடுமலை தொகுதியில், ஆண் வாக்காளர்களை விட, பெண் வாக்காளர்கள், 10 ஆயிரத்து, 786 பேர் கூடுதலாக உள்ளனர். அதே போல், 1967 முதல், 1976 வரை பிறந்தவர்கள், பிற வயதினரை விட, கூடுதலாக இடம் பெற்றுள்ளனர்.
மடத்துக்குளம் தொகுதி
மடத்துக்குளம் தொகுதிக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலர் சதீஷ்குமார், தாசில்தார் ரம்யா, அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வெளியிட்டனர்.
இத்தொகுதியில், ஒரு லட்சத்து, 3 ஆயிரத்து, 776 ஆண்கள், ஒரு லட்சத்து, 12 ஆயிரத்து, 365 பெண்கள், 17 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என, 2 லட்சத்து, 16 ஆயிரத்து, 158 வாக்காளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். இங்கு, 116 ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில், 294 ஓட்டுச்சாவடிகள் அமைந்துள்ளன.
வயது வாரியான பட்டியலில், 18–19 வயதுடையோர், 2,799 பேர் உள்ளனர். 20–29 33,696; 30 முதல், 39 வயதுடையவர்கள், 40,337 பேர்; 40 முதல், 49 வரை, 40,919 பேர்; 50 முதல், 59 வயது வரை, 46,405 பேர்; 60 முதல், 69 வயது வரை, 15,805; 80 முதல், 89 வயது வரை, 4,755 பேர்; 90 முதல், 99 வயது வரை, 544 பேர் மற்றும் 100 முதல், 109 வயது வரை, 19 பேரும் இடம் பெற்றுள்ளனர். முதியவர்கள், 1,985 பேரும், இளம் வாக்காளர்கள், 2,799 பேரும், மாற்றுத்திறனாளிகள், 1,089 பேரும் உள்ளனர்.
இத்தொகுதியிலும், ஆண் வாக்காளர்களை விட, பெண் வாக்காளர்கள், 8,589 பேர் கூடுதலாக இடம் பெற்றுள்ளனர். மேலும், 50–59 வயதுடைய வாக்காளர்கள், பிற வயதுடைய வாக்காளர்களை விட கூடுதலாக இடம் பெற்றுள்ளனர்.