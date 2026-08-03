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﻿ பணியில் அலட்சியம் காட்டிய 8 போலீசார் இடமாற்றம்

﻿ பணியில் அலட்சியம் காட்டிய 8 போலீசார் இடமாற்றம்

ADDED : ஆக 03, 2026 12:05 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 12:05 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம், ஊத்துக்குளி ஸ்டேஷனில் நிலுவையில் உள்ள வழக்கு ஆவணங்களை மறைப்பது, மக்களிடம் அலட்சியமாக நடந்து கொள்வது என அடுக்கடுக்கான புகார்கள் எஸ்.பி., அலுவலகத்திற்கு சென்றன. மேலும், சமீபத்தில் நடந்த விபத்து வழக்கில், ஏட்டு ஒருவர், லஞ்சம் கேட்டதாக புகாரும் எழுந்தது.

நேற்று காலை 7:15 மணிக்கு, 'வாக்கி டாக்கி'யில் பேசிய எஸ்.பி., சிருஷ்டி சிங், ஊத்துக்குளி போலீசாரின் அலட்சிய த்தை கடுமையாகச் சாடினார்.

மேலும், ஸ்டேஷனில் பணிபுரியும் அனைவரையும் இடமாற்றம் செ ய்யப்போவதாக எச்சரித்தவர், ஏட்டுகள் ராம்குமார், ராஜேந்திரன், சங்கர், மணிகண்டன், முதல்நி லை காவலர்கள் பாலசந்தர், அர்னால்டு, திருவேங்கடம், மற்றும் லஞ் ச புகாரில் சிக்கிய ஏட்டு கண்ணன், என, எட்டு பேரை உடனடியாக ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டார்.

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