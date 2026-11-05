ஸ்ரீ விநாயகா கிராக்கர்ஸ் பட்டாசுக்கு 80 சதவீதம் தள்ளுபடி
ஸ்ரீ விநாயகா கிராக்கர்ஸ் பட்டாசுக்கு 80 சதவீதம் தள்ளுபடி
ADDED : நவ 04, 2026 08:27 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் ஸ்ரீ விநாயகா கிராக்கர்ஸ் பட்டாசு கடைகளில், பட்டாசுகளுக்கு 80 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
சிவகாசியில் இருந்து நேரடியாக பட்டாசுகளை கொள்முதல் செய்து, திருப்பூர், ஓம்சக்தி கோவில், ரூபா மருத்துவமனை அருகிலும், அவிநாசி ரோட்டில் கோபால்டு மில் காம்பவுண்ட், டி-மார்ட் அருகிலும், வீரேஸ்வரன் மில் பகுதியிலும் கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கிருஷ்ணா, சுப்ரீம், வசந்தா, சூரியகலா, மதர்ஸ், பாண்டியன் உள்ளிட்ட முன்னணி நிறுவனங்களின் பட்டாசுகள் மொத்த விலைக்கு இணையான சில்லறை விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
வாணவேடிக்கை பட்டாசுகள் 28 ரூபாய் முதலும், பிஜிலி கிராக்கர்ஸ். 34 ரூபாய், 25 ஷாட் பட்டாசுகள் 240 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. மேலும், ஏராளமான பேன்சி ரக பட்டாசுகளும் உள்ளன. அனைத்து பட்டாசுகளுக்கும் 80 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. பட்டாசு கிப்ட் பாக்ஸ்கள் மொத்தமாக வாங்க முன்பதிவு செய்யப்படுகிறது. விவரங்களுக்கு 94430 48070, 98430 40183, 77083 68966.