ஆண்டுதோறும் உருவாகும் 9 கோடி டன் ஜவுளி கழிவு

UPDATED : அக் 09, 2026 10:01 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:36 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் முதலிபாளையம் நிப்ட்- – டீ சுற்றுச்சூழல் நட்பு ஜவுளி தின கொண்டாட்டம் நேற்று நடந்தது. வயர் வேஸ்ட் நிறுவனம் மற்றும் நிப்ட்–-டீ கல்லுாரி இணைந்து ஜவுளித்துறையில் மறுசுழற்சி மற்றும் நிலைத்தன்மை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்நிகழ்ச்சியை நடத்தியது.
கல்லுாரி டீன் சம்பத் துவக்கி வைத்தார். ஜவுளித்துறை மாவட்ட அதிகாரி கார்த்திகேயன், யாவேஹ் பேஷன் ஸ்டுடியோ நிறுவனர் மோசஸ் பொன்னையா முன்னிலை வகித்தனர்.
வயர் வேஸ்ட் நிறுவன மறுசுழற்சி பிரிவு தலைவர் பாலஸ்ரீ பேசுகையில், 'உலகம் முழுவதும் ஆண்டுக்கு 9.2 கோடி டன் ஜவுளி கழிவுகள் உருவாவதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை குறைக்க மறுசுழற்சி முறையை ஊக்குவிக்க வேண்டும். பொருட்களை தயாரித்தல், பயன்படுத்துதல், கழிவுகளை குறைத்து மீண்டும் உற்பத்தி சுழற்சிக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ஜவுளித்துறையில் உற்பத்தி முதல் இறுதி பயன்பாடு வரை வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம். ஆடைகளின் பயன்பாட்டு காலத்தை நீட்டிக்க வேண்டும்' என்றார்.
வினாடி-வினா, ஆடை தயாரிப்பு குறும்படம், பேஷன் ஷோ நடந்தது.