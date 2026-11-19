/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/950 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல்
UPDATED : நவ 17, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:34 PM
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திருப்பூர்: ரயிலில் கடத்தி வரப்பட்ட கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நேற்று திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பகுதியில் திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அதில், ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள் இருந்து சந்தேகப்படும் வகையில் வந்த வடமாநில வாலிபரிடம் விசாரித்தனர். பீஹாரை சேர்ந்த குந்தன்குமார், 22 என்பதும், கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரிந்தது.
அவரை கைது செய்து, 900 கிராம் கஞ்சா பொட்டலத்தை பறிமுதல் செய்தனர். இதேபோல், அறிவொளி நகரில், ஜார்கண்டை சேர்ந்த ராகுல், 25 என்பவரை கைது செய்து, 50 கிராம் கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.