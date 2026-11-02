இன்று வீசும் பாட்டில்; நாளை நஞ்சு

ADDED : நவ 01, 2026 03:00 PM
நாம் குடித்துவிட்டு கசக்கி எறியும் ஒரு பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில், நாம் நினைப்பது போல அங்கேயே முடிந்து விடுவதில்லை. அது ஒரு சாக்கடைக்குள் போய் விழுகிறது, ஒரு மழைநீர் வடிகாலை அடைத்துக் கொள்கிறது, பின் ஒரு நாள் நம் வீட்டு வாசலில் வெள்ளமாகத் திரும்பி வந்து நிற்கிறது.
திருப்பூரின் தெருக்களில், மழை பெய்யும் போது தண்ணீர் போக வழியில்லாமல் தேங்கி நிற்பதற்கு காரணம் மழை மட்டுமல்ல, நாம் அலட்சியமாக வீசிய பாட்டில்களும் தான். வடிகாலில் சிக்கிக் கொண்ட பாட்டில், தண்ணீரை மறித்து தெருவை குளமாக்குகிறது. அதே பாட்டிலில் தேங்கும் சிறு துளி மழைநீர், நாளை ஒரு கொசுவை உருவாக்கி, டெங்கு காய்ச்சலாக நம் குழந்தையின் நெற்றியில் அனலாக வந்து உட்காருகிறது.
அதோடு முடிந்ததா? இல்லை. மண்ணுக்குள் புதைந்து கிடக்கும் அந்த பாட்டில், வருடக்கணக்கில் மக்காமல் சிறு சிறு நஞ்சுத் துகள்களாக உடைந்து, நம் குடிக்கும் நிலத்தடி நீரில், நாம் உண்ணும் மண்ணில் கலந்து விடுகிறது. இன்று நாம் வீசும் ஒரு பாட்டில், நாளை நம் பேரனின் ரத்தத்தில் கூட வந்து சேரும் அளவுக்கு நீண்ட ஆயுள் கொண்டது.
ஒரே நாளில் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்க முடியாது தான். ஆனால் வீசும் கையை அடக்க முடியும். குடித்து முடித்த பாட்டிலை மறுசுழற்சி தொட்டியில் போடலாம், வீட்டில் இருந்து செம்பு, எவர்சில்வர், கண்ணாடி பாட்டிலை எடுத்து வரலாம்.
சுற்றுச்சூழலை காப்பது அரசின் வேலை மட்டுமல்ல, நம் வீட்டு வேலை. சாக்கடையில் நாம் போடும் ஒவ்வொரு பாட்டிலும், நமக்கு நாமே வைத்துக் கொள்ளும் வேட்டு என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது.