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முறைகேடான குடிநீர் இணைப்பு ஒருவர் மீது வழக்குப்பதிவு
முறைகேடான குடிநீர் இணைப்பு ஒருவர் மீது வழக்குப்பதிவு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:48 PM
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குண்டடம்: குண்டடம் அருகே காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டக் குழாயில் இருந்து முறைகேடாக இணைப்பு பெற்று தண்ணீர் திருடியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈஸ்வர செட்டிபாளையம் பகுதியில் உள்ள நீரேற்று மையத்திலிருந்து முறைகேடாக குழாய் அமைத்து, உலகநாதன் என்பவரது தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது அதிகாரிகள் ஆய்வில் தெரியவந்தது.
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் வாணி ஈஸ்வரி தலைமையிலான அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் இம்முறைகேடு அம்பலமானது. இதுகுறித்து குண்டடம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
கூட்டுக்குடிநீர் திட்ட நீரைத் திருடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.