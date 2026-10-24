/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/விடுமுறை கொண்டாட்டம் பூங்காவில் மக்கள் கூட்டம்
ADDED : அக் 19, 2026 05:56 PM
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திருப்பூர்: ஆயுதபூஜை, சரஸ்வதி பூஜை தொடர் விடுமுறையையொட்டி, திருப்பூர் மாநகராட்சி வெள்ளி விழா பூங்காவில் நேற்று மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது.
திருப்பூரில் பொழுதுபோக்கு வசதிகள் குறைவாக உள்ள நிலையில், நகரின் மையப்பகுதியிலுள்ள இப்பூங்காவுக்கு வார இறுதி நாட்கள், பண்டிகை விடுமுறைகளில் மக்கள் அதிகளவில் வருகின்றனர். நேற்று காலை முதலே பூங்காவில் கூட்டம் அதிகரித்தது. குழந்தைகள் விளையாட்டு உபகரணங்களில் விளையாடியும், சறுக்கியும், ஊஞ்சலாடியும் உற்சாகமாகப் பொழுதைக் கழித்தனர்.
மாநகராட்சி வெள்ளி விழா பூங்காவில், நேற்று குழந்தைகளுடன் பொதுமக்கள் குவிந்தனர்.