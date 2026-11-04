சிந்தனை சிகரம் தொட உதவும் 'பட்டம்'

ADDED : நவ 04, 2026 06:44 AM
திருப்பூர்: 'தினமலர்' நாளிதழின் 'பட்டம்' இதழ் மற்றும் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் பொறியியல் கல்லுாரி சார்பில் 'பதில் சொல்; பரிசை வெல்' என்ற மெகா வினாடி- வினா போட்டி, தாராபுரம், விவேகம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்தது.
பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி, சிந்தனைத் திறனை மேம்படுத்துவதுடன், வாசிப்பு ஆர்வத்தை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில், பட்டம் மாணவர் பதிப்பு வெளியிடப்படுகிறது. ஆர்வத்துடன் வாசிக்கும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்க, வினாடி வினா போட்டி நடத்தப்படுகிறது. பள்ளி அளவிலான சுற்றில் வெற்றி பெறும் அணிகள், அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெறுகின்றன. இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்படும்.
கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 160க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள், போட்டியில் பங்கேற்று, பொது அறிவுத்திறனை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
திருப்பூர் மாவட்ட அளவில், பள்ளிகள் அளவிலான அரையிறுதி சுற்றுக்கான போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. தாராபுரம், விவேகம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த போட்டியில், 50 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இதில், அதிக மதிப்பெண் பெற்ற, 16 மாணவர்கள் எட்டு அணிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு இறுதிப் போட்டிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
மூன்று சுற்றுகளாக நடந்த போட்டியில், 6ம் வகுப்பு மாணவர்கள் செல்வ ஹரீஷ், சஷ்வத் ஜோடி, முதலிடம் பிடித்தனர். பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பள்ளி செயலாளர் பூபதி, பதக்கம், சான்றிதழ் வழங்கினார். போட்டிக்கு, சத்யா ஏஜென்சீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் நிறுவனங்கள் பரிசுப் பொருட்களை வழங்கும் பங்களிப்பாளர்களாக இணைந்துள்ளனர்.
அறிவுக்கு விருந்து
தினமலர் 'பட்டம்' துவங்கிய நாளிலிருந்து வாங்கி வருகிறோம். ஆங்கில நாளிதழ்களில் உள்ள நடப்புச் செய்திகள் தமிழ் இதழ்களில் இருக்காது என்ற குறையை 'பட்டம்' போக்குகிறது. மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பயனுள்ள தகவல்களைத் தொடர்ந்து வழங்குவதால், வாசிப்பில் அவர்களின் ஆர்வம் குறையவில்லை. பக்கத்துக்கு பக்கம் பயனுள்ள தகவல் உள்ளது மாணவர்களின் அறிவுக்கு விருந்து. 'பட்டம்' இதழின் பக்கங்களை அதிகரித்தாலும் வரவேற்கத்தக்கதே.
- பூபதி, பள்ளி செயலாளர்
சிந்தனை கூர்மையாகும்
தினமலர் 'பட்டம்' இதழில் பல புதிய தகவல்கள், நல்ல சிறுகதைகள் உள்ளன. சிந்தித்து விடையளிக்கும் வகையிலான வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றன. வினாடி வினாவில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் கூட, சிந்தனையை கூர்மையாக்கின.
- செல்வ ஹரீஷ், மாணவர்
ஆழமாக சிந்திக்க வைக்கிறது
புத்தக படிப்புடன், பொது அறிவு வளரும் வகையிலான கதைகள் சிறப்பாக உள்ளன. வினாடி - வினாவில் கேட்கப்பட்ட மாறுபட்ட கேள்விகள்,
ஆழமாகச் சிந்தித்து விடையளிக்கும் விதத்தில் அமைந்திருந்தன.
- சஷ்வத், மாணவர்