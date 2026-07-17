/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ சாலை நடுவில் கவிழ்ந்த தீவனம் ஏற்றிய வாகனம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:20 AM
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காங்கேயம்:பெருந்துறையில்
உள்ள கால்நடை தீவனம் தயாரிக்கும் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான டெம்போ,
தினமும் பெருந்துறையில் இருந்து காங்கேயத்தை அடுத்த ஊதியூருக்கு
தீவனம் ஏற்றி வருவது வழக்கம்.
நேற்று காலை, 9:00 மணி அளவில்
தீவனத்துடன் பெருந்துறையில் இருந்து புறப்பட்டது.
ஊதியூர்-கம்பளியம்பட்டி ரோட்டில் சென்றபோது, டிரைவரின்
கட்டுப்பாட்டை இழந்து ரோட்டின் நடுவில் கவிழ்ந்தது.
வாகனத்தை ஓட்டி
வந்த ஈரோடு சந்தோஷ், 25, கிளீனர் லோகேஷ், 25, சிறு காயத்துடன் தப்பினர்.
வாகனத்தை அகற்றி ஊதியூர் போலீசார் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தினர்.