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சாலை நடுவில் கவிழ்ந்த தீவனம் ஏற்றிய வாகனம்

சாலை நடுவில் கவிழ்ந்த தீவனம் ஏற்றிய வாகனம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:20 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:20 AM

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காங்கேயம்:பெருந்துறையில் உள்ள கால்நடை தீவனம் தயாரிக்கும் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான டெம்போ, தினமும் பெருந்துறையில் இருந்து காங்கேயத்தை அடுத்த ஊதியூருக்கு தீவனம் ஏற்றி வருவது வழக்கம்.

நேற்று காலை, 9:00 மணி அளவில் தீவனத்துடன் பெருந்துறையில் இருந்து புறப்பட்டது. ஊதியூர்-கம்பளியம்பட்டி ரோட்டில் சென்றபோது, டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ரோட்டின் நடுவில் கவிழ்ந்தது.

வாகனத்தை ஓட்டி வந்த ஈரோடு சந்தோஷ், 25, கிளீனர் லோகேஷ், 25, சிறு காயத்துடன் தப்பினர். வாகனத்தை அகற்றி ஊதியூர் போலீசார் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தினர்.

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