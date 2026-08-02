ஓட ஓட விரட்டி வாலிபருக்கு ரவுடிக்கும்பல் கத்திக்குத்து
ஓட ஓட விரட்டி வாலிபருக்கு ரவுடிக்கும்பல் கத்திக்குத்து
UPDATED : ஆக 01, 2026 08:50 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
திருப்பூர்:ரவுடி கும்பல், வாலிபரை ஓட ஓட விரட்டிச் சென்று 20 இடங்களில் சரமாரியாக கத்தியால் குத்திய சம்பவம் திருப்பூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பூர், சிறுபூலுவபட்டி, மூகாம்பிகை காலனியைச் சேர்ந்தவர் விஷ்ணு, 27. ஆட்டோ டிரைவரான இவர் மீது வேலம்பாளையம், சென்ட்ரல், உடுமலை போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் கொலை, கொள்ளை முயற்சி என அடுக்கடுக்கான வழக்குகள் உள்ளன. காவல் துறையின் ரவுடிகள் கண்காணிப்புப் பட்டியலிலும் இவர் பெயர் உள்ளது.
இவருக்கும், சாமுண்டிபுரத்தைச் சேர்ந்த ரவுடி சூர்யா, 29 என்பவருக்கும் இடையே கடந்த ஜூலை 24-ம் தேதி, அபினேஷ், 27 என்பவரின் ஐந்து சவரன் நகை மாயமானது தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
நேற்று முன்தினம் இரவு விஷ்ணு, நண்பர்கள் கதிர்வேல், 21 மற்றும் அகஸ்டின், 21 ஆகியோருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் ஈ.பி. காலனி லட்சுமி தியேட்டர் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, விஷ்ணுவை தொடர்புகொண்ட எதிர்த்தரப்பு, ஈ.பி. காலனி பகுதிக்கு நேரில் வந்து பேசுமாறு அழைத்துள்ளது.
அங்கே சென்றபோது, சூர்யா, சஞ்சய் குமார், 26, ராகுல்ராஜ், 27 மற்றும் ராஜா, 28 ஆகிய நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் காத்துக்கொண்டிருந்தது. இரு தரப்பிற்கும் இடையே பழைய நகை தகராறு குறித்து பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது.
பேச்சு முற்றி கை கலப்பாக மாறவே, ஆத்திரமடைந்த சூர்யா தரப்பு, திடீரென விஷ்ணுவை சரமாரியாகக் குத்தத் தொடங்கியது. உயிர் பயத்தில் அலறியபடி தப்பிய விஷ்ணுவை ரவுடி கும்பல் தெருவெங்கும் ஓட ஓட விரட்டிச் சென்று, முகம், கை, முதுகு, கால் என உடலின் 20 இடங்களில் கொடூரமாக வெட்டியது.
ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த விஷ்ணுவை காப்பாற்றப் பாய்ந்த கதிர்வேல், அகஸ்டின் ஆகியோரையும் அக்கும்பல் விட்டுவைக்கவில்லை. இதில் அகஸ்டின், கையில் பலத்த வெட்டு விழுந்தது. மொபைல் போனைப் பறித்துக் கொண்டுகும்பல் மின்னல் வேகத்தில் தப்பியோடியது.
அக்கம் பக்கத்தினர், உயிருக்குப் போராடிய விஷ்ணு மற்றும் காயமடைந்த அகஸ்டின் ஆகியோரை மீட்டு உடனடியாகத் திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். 15 வேலம்பாளையம் போலீசார் இதுதொடர்பாக சூர்யா, ராகுல்ராஜை கைது செய்துள்ளனர்.