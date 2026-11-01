போர் மேகத்திலும் ஒரு நம்பிக்கை கீற்று

UPDATED : அக் 31, 2026 05:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:36 PM
உலக வரைபடத்தின் ஒரு மூலையில் வெடிக்கும் ஒரு குண்டு, திருப்பூரில் ஒரு பனியன் தொழிற்சாலையின் தையல் இயந்திர சத்தத்தை கூட அதிர வைக்கிறது. ஆம், செங்கடலில் எழும் போர் பதற்ற புகை, திருப்பூரில் இருந்து புறப்படும் ஒரு கன்டெய்னரின் கப்பல் கட்டணத்தை விண்ணை தொட வைக்கிறது.
கப்பல் போக்குவரத்து செலவு, காப்பீட்டு கட்டணம் என இரட்டை சுமையில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு, இப்போது ஒரு சிறு ஆறுதல்.
அவர்களின் தோள் தொட்டு ஆறுதல் சொல்லும் வகையில், மத்திய அரசின் ‘ரிலீப்’ திட்டம் 2027 மார்ச் 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது கப்பல் கட்டணத்தை அரசே கட்டும் திட்டம் அல்ல. போர் பதற்றமான பகுதிகளுக்கு பொருளை அனுப்பும்போது, வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பணம் வராமல் போனால் ஏற்படும் பேரிழப்பில் இருந்து ஏற்றுமதியாளரை காக்கும் ஒரு கவசம். இந்த கவசத்தை இந்திய ஏற்றுமதி கடன் உத்தரவாத கழகம் (இ.சி.ஜி.சி.) வழங்குகிறது.
ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த இத்திட்டத்தின் முதல் கட்டம் கடந்த மாதத்துடன் முடிவடைந்த நிலையில், போர் மேகம் இன்னும் விலகாததால், இரண்டாம் கட்டமாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அகில இந்திய ஜவுளி ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் இளங்கோவன் கூறுகையில், சரக்கு கட்டணமும், காப்பீட்டு செலவும் எங்கள் லாபத்தை விழுங்குகிறது. இந்த இருண்ட சூழலில் ரிலீப் திட்ட நீட்டிப்பு ஒரு நம்பிக்கை ஒளி என்றார்.
ஆனாலும், இந்த தற்காலிக கவசங்களை தாண்டி, கப்பல் பாதைகள் மீண்டும் அமைதி பாதையாக மாறி, கட்டணங்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினால் மட்டுமே, திருப்பூரின் தறிகள் முழு வீச்சில் ஓடும் என்பதே ஏற்றுமதியாளர்களின் எதிர்பார்ப்பு.
---பாக்ஸ் 1
என்ன பாதுகாப்பு?
போர் பதற்றம் உள்ள நாடுகளுக்கு பொருள் அனுப்பும்போது, வாடிக்கையாளர் பணம் தராமல் இழுத்தடித்தாலோ, அரசியல் காரணங்களால் பணம் சிக்கிக்கொண்டாலோ, அந்த இழப்பில் 95 சதவீதத்தை இ.சி.ஜி.சி ஏற்றுமதியாளருக்கு திருப்பி தரும். அதிகபட்சமாக ஒரு ஏற்றுமதியாளருக்கு ரூ.50 லட்சம் வரை பாதுகாப்பு உண்டு. இது கப்பல் கட்டணத்துக்கான மானியம் அல்ல, கடன் இடருக்கான காப்பீடு.
பாக்ஸ் 2
யாருக்கெல்லாம் கவசம்?
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், சவுதி அரேபியா, கத்தார், ஓமன், பஹ்ரைன், குவைத், இஸ்ரேல், எகிப்து, ஜோர்டான், ஈராக் உள்ளிட்ட மேற்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு நேரடியாகவோ, அந்த நாடுகள் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் செல்லும் சரக்குகளுக்கோ இந்த பாதுகாப்பு பொருந்தும். முழு கன்டெய்னர், பகுதி கன்டெய்னர், குளிரூட்டப்பட்ட கன்டெய்னர் என அனைத்துக்கும் உண்டு. ஆனால் கச்சா எண்ணெய், எரிவாயு போன்ற எரிசக்தி சார்ந்த சரக்குகளுக்கு இந்த திட்டம் கிடையாது.