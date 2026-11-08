சிறு நிறுவனங்களுக்கும் குறைந்த முதலீட்டில் ‘மேக்னஸ்’ இயந்திரம்!
சிறு நிறுவனங்களுக்கும் குறைந்த முதலீட்டில் ‘மேக்னஸ்’ இயந்திரம்!
UPDATED : நவ 07, 2026 01:41 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:38 PM
திருப்பூர்: ‘‘நவீன தொழில்நுட்பம் பெரிய நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமல்ல; வளர விரும்பும் ஒவ்வொரு தொழில்முனைவோருக்கும் சொந்தமானது’’ என்கிறார் திருப்பூர் கார்மென்ட்ஸ் மெஷின்ஸ் நிறுவன தலைமைச் செயல் அலுவலர் தனபால் சண்முகம்.
அவர் கூறியதாவது:
குறைந்த முதலீட்டில் தொழில்நுட்ப வசதியைப் பெறும் வகையில் ‘மேக்னஸ்’ தானியங்கி துணி வெட்டும் இயந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். ம.பி., நொய்டா, ஜெய்ப்பூர், பெங்களூரு, மும்பை உள்ளிட்ட நகரங்களில் இந்த இயந்திரம் பயன்பாட்டில் உள்ளது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு 5 ஆண்டு உதிரிபாக ஆதரவு, இலவச சேவை மற்றும் தொடர் தொழில்நுட்ப உதவிகளையும் வழங்குகிறோம்.
பின்னலாடைத் துறையின் பேட்டர்ன் மாஸ்டர்கள், கேட்-கேம் தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களின் திறன் மற்றும் வேலைவாய்ப்பை மேம்படுத்த ‘யுனைடெட் கேட் அசோசியேஷன் ஆப் இந்தியா’ அமைப்பு செயல்படுகிறது. ‘ஜெமினி’, ‘ஆப்டிடெக்ஸ் கேட்’ உள்ளிட்ட ஆடை வடிவமைப்புப் பயிற்சிகளை ஆண்டுதோறும் 100-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு இலவசமாக வழங்குகிறோம். பெண்களுக்குப் பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிப்பதுடன், ரத்த தானம் உள்ளிட்ட சமூகப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.