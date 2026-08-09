﻿ திறக்கிறது வளர்ச்சியின் புதிய கதவு

UPDATED : ஆக 09, 2026 04:16 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:15 AM
- நமது நிருபர் -:
ஒரு தொழில் நகரம் வளர்வது தொழிற்சாலைகளால் மட்டும் அல்ல; புதிய தொழில்களைத் தொடங்கத் துணிவோராலும்தான். அந்த நம்பிக்கைக்கு இந்தாண்டு தமிழக பட்ஜெட் கூடுதல் வலு சேர்த்திருப்பதாக திருப்பூர் தொழில்துறையினர் கருதுகின்றனர்.
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுக்கு அதிக நிதி, மூலதன மானியம், பெண்கள் தொழில்முனைவோருக்கான சிறப்பு திட்டங்கள், 'ஸ்டார்ட்-அப்' ஊக்குவிப்பு, தொழில்நுட்ப மேம்பாடு என பல அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளதால், திருப்பூரில் புதிய முதலீடுகளும் தொழில் விரிவாக்கங்களும் அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தற்போது 2.02 லட்சம் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் பதிவு செய்து இயங்கி வருகின்றன. இதில் 1.96 லட்சம் குறு நிறுவனங்கள், 5,524 சிறு நிறுவனங்கள், 453 நடுத்தர நிறுவனங்கள். உற்பத்தி மற்றும் சேவைத் துறைகளைச் சேர்த்து இந்த நிறுவனங்கள் வாயிலாக 17.29 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
பின்னலாடை, நுாற்பாலை, விசைத்தறி, அரிசி மற்றும் எண்ணெய் ஆலைகள், கயிறு தொழிற்சாலைகள், கால்நடை மற்றும் கோழிப்பண்ணைகள், தீவன உற்பத்தி உள்ளிட்ட எட்டு முக்கியத் தொழில் பிரிவுகளில் மட்டும் 53,408 நிறுவனங்கள், 14,313 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் இயங்கி வருகின்றன. அவற்றில் பின்னலாடைத் துறையைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களே 30 ஆயிரத்துக்கும் அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தப் பின்னணியில், மாவட்ட தொழில் மையம் மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு இந்தாண்டு பட்ஜெட் கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது. குறிப்பாக பெண்கள் தொழில்முனைவோருக்கான ஊக்குவிப்பு, 'ஸ்டார்ட்-அப்' நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமை, முதலீட்டு மானியங்கள், பசுமை உற்பத்தி உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள், தொழில்முனைவோரை புதிய முதலீடுகளுக்கு ஊக்குவிக்கும் என தொழில்துறையினர் நம்புகின்றனர்.