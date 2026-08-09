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﻿ திறக்கிறது வளர்ச்சியின் புதிய கதவு

﻿ திறக்கிறது வளர்ச்சியின் புதிய கதவு

UPDATED : ஆக 09, 2026 04:16 AM

ADDED : ஆக 09, 2026 04:15 AM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 04:16 AM ADDED : ஆக 09, 2026 04:15 AM

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- நமது நிருபர் -:

ஒரு தொழில் நகரம் வளர்வது தொழிற்சாலைகளால் மட்டும் அல்ல; புதிய தொழில்களைத் தொடங்கத் துணிவோராலும்தான். அந்த நம்பிக்கைக்கு இந்தாண்டு தமிழக பட்ஜெட் கூடுதல் வலு சேர்த்திருப்பதாக திருப்பூர் தொழில்துறையினர் கருதுகின்றனர்.

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுக்கு அதிக நிதி, மூலதன மானியம், பெண்கள் தொழில்முனைவோருக்கான சிறப்பு திட்டங்கள், 'ஸ்டார்ட்-அப்' ஊக்குவிப்பு, தொழில்நுட்ப மேம்பாடு என பல அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளதால், திருப்பூரில் புதிய முதலீடுகளும் தொழில் விரிவாக்கங்களும் அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தற்போது 2.02 லட்சம் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் பதிவு செய்து இயங்கி வருகின்றன. இதில் 1.96 லட்சம் குறு நிறுவனங்கள், 5,524 சிறு நிறுவனங்கள், 453 நடுத்தர நிறுவனங்கள். உற்பத்தி மற்றும் சேவைத் துறைகளைச் சேர்த்து இந்த நிறுவனங்கள் வாயிலாக 17.29 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

பின்னலாடை, நுாற்பாலை, விசைத்தறி, அரிசி மற்றும் எண்ணெய் ஆலைகள், கயிறு தொழிற்சாலைகள், கால்நடை மற்றும் கோழிப்பண்ணைகள், தீவன உற்பத்தி உள்ளிட்ட எட்டு முக்கியத் தொழில் பிரிவுகளில் மட்டும் 53,408 நிறுவனங்கள், 14,313 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் இயங்கி வருகின்றன. அவற்றில் பின்னலாடைத் துறையைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களே 30 ஆயிரத்துக்கும் அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் பின்னணியில், மாவட்ட தொழில் மையம் மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு இந்தாண்டு பட்ஜெட் கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது. குறிப்பாக பெண்கள் தொழில்முனைவோருக்கான ஊக்குவிப்பு, 'ஸ்டார்ட்-அப்' நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமை, முதலீட்டு மானியங்கள், பசுமை உற்பத்தி உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள், தொழில்முனைவோரை புதிய முதலீடுகளுக்கு ஊக்குவிக்கும் என தொழில்துறையினர் நம்புகின்றனர்.

புதுமைக்கு பட்ஜெட் பலம்
திருப்பூரைச் சேர்ந்த ஆடிட்டர்கள் கூறியதாவது:
இந்தாண்டு பட்ஜெட்டில் ஜவுளி மற்றும் ஆடைத் துறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள முக்கியத்துவம் திருப்பூருக்கு நேரடி பலன் தரும். கைத்தறி, கைவினை, ஜவுளி, காதித் துறைகளுக்காக 1,678 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பூரில் 10 கோடி ரூபாயில் ஜவுளி தொழில்நுட்ப மையம் அமைக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்க அறிவிப்பு. மேலும், 60 கோடி ரூபாயில் தமிழக வடிவமைப்பு நிறுவனம் உருவாக இருப்பதால் வடிவமைப்பு, புதுமை, ஆராய்ச்சி போன்ற துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
- பூபதிராஜ்
தொழில்நுட்பமே போட்டி

இன்று உலக சந்தையில் போட்டியிட தொழில்நுட்பமே முக்கிய ஆயுதம். அந்த தேவையை உணர்ந்தே இந்த பட்ஜெட்டில் தொழில்நுட்ப ஜவுளிக்குள் நுழையும் தொழில்முனைவோருக்கு பயிற்சி, தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம், சந்தை தகவல் ஆகியவற்றை சர்வதேச நிறுவனங்களுடன் இணைந்து வழங்கும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது திருப்பூரின் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு நீண்ட காலத்தில் பெரிய பலனளிக்கும். - ஜெய்வினோத்

முதலீட்டுக்கு ஊக்கம்
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுக்கு 2,142 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்கள் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டுக்கு 225 கோடி ரூபாய், தொழில் மூலதன மானியத்துக்கு 352 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னல் மற்றும் நெசவு இயந்திரங்களுக்கு 20 சதவீத மானியமும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு, திருப்பூரில் ஜவுளி தொழில்நுட்ப மையம், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட நகரங்களில் புதிய தொழிற்பேட்டைகள், 'சிப்காட்' உள்கட்டமைப்பு விரிவாக்கத்துக்கு ஐந்து ஆண்டுகளில் 3,200 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு ஆகியவை தொழில் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லும். பசுமை உற்பத்திக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள முக்கியத்துவமும் எதிர்கால தொழில் வளர்ச்சிக்கு சாதகமாக அமையும்.
- அஸ்வின் அரசப்பன்



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