அடுத்த கட்ட வணிகப் பரிணாமத்துடன் ராஜ பாட்டை! :பின்னலாடைத்துறையினர் புத்துணர்ச்சி
அடுத்த கட்ட வணிகப் பரிணாமத்துடன் ராஜ பாட்டை! :பின்னலாடைத்துறையினர் புத்துணர்ச்சி
UPDATED : அக் 20, 2026 07:31 AM
ADDED : அக் 19, 2026 09:54 PM
UPDATED : அக் 20, 2026 07:31 AM ADDED : அக் 19, 2026 09:54 PM
- நமது நிருபர் குழு -
ஒரு ஆடையை உருவாக்குவதில் திருப்பூர் உலகத்துடன் போட்டியிடுகிறது. ஆனால், ஆடையின் விலையைத் தீர்மானிப்பதிலும், அதன் பெயரால் கிடைக்கும் லாபத்தைப் பெறுவதிலும் திருப்பூர் எங்கே நிற்கிறது? இந்தக் கேள்விக்கான பதிலில்தான் திருப்பூரின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி அடங்கியிருக்கிறது.
ரூ.46,000 கோடி பின்னலாடை ஏற்றுமதி என்ற உயரத்தைத் தொட்ட நகரம், இனி உற்பத்தி எண்ணிக்கையை மட்டும் துரத்திக்கொண்டிருக்க முடியாது. வடிவமைப்பு, சொந்த வணிகப் பெயர், தொழில்நுட்பம், புதிய சந்தைகள், பசுமை உற்பத்தி என ஒவ்வொரு நிலையிலும் கூடுதல் மதிப்பை உருவாக்க வேண்டும். உலகத்துக்காக ஆடைகளைத் தயாரிக்கும் திருப்பூர், உலகச் சந்தையில் தனது பெயருக்கும் உரிய மதிப்பைப் பெற வேண்டும். இன்று விஜயதசமி. வெற்றியைத் தொடர்வதற்கான நாள் மட்டுமல்ல; வெற்றியின் அடுத்த இலக்கைத் தீர்மானிப்பதற்கான நாளும் கூட!
1. பெயர் மதிப்பு
பிற நிறுவனங்களின் பெயர்களுக்காக ஆடைகளைத் தயாரித்துக் கொடுக்கும் திருப்பூர், தனக்கென ஒரு வணிகப் பெயரையும் உருவாக்க வேண்டும். வடிவமைப்பு, தரம், விற்பனைப் பெயர் ஆகியவை ஆடையின் மதிப்பை உயர்த்துகின்றன. அந்தக் கூடுதல் மதிப்பில் உற்பத்தியாளருக்கும் பங்கு கிடைக்க, திருப்பூரின் சொந்தப் பெயர்கள் உலகச் சந்தையில் நிலைபெற வேண்டும்.
2. ஒப்பந்த சாவி
இந்தியா-பிரிட்டன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் 2026 ஜூலை 15 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. ஆனால், வரிச் சலுகைகள் ஒப்பந்தத்தின் மூலப்பிறப்பு விதிகள் மற்றும் ஆவண நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டவை. ஆடையின் வகைக்கு ஏற்ப விதிகள் மாறக்கூடும் என்பதால், ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்களுக்குப் பொருந்தும் விதிகளை அறிந்து ஆவணங்களை முறையாகப் பராமரிக்க வேண்டும்.
3. வேக உழைப்பு
தொழிலாளர் பற்றாக்குறை, உற்பத்திச் செலவு உயர்வு ஆகியவற்றை எதிர்கொள்ள தானியக்கக் கருவிகளும் நவீன இயந்திரங்களும் உதவும். தரத்தைக் குறைக்காமல், தொழிலாளர் பாதுகாப்பைப் பேணி, குறைந்த நேரத்தில் அதிக உற்பத்தியைச் சாத்தியமாக்குவதே உண்மையான முன்னேற்றம்.
4. கழிவு மூலதனம்
திருப்பூரின் துணிக் கழிவுகளைத் தரம் பிரித்து மறுசுழற்சி செய்வதன் மூலம் புதிய மூலப்பொருட்களையும் வருவாய் வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கலாம். இதற்குத் தேவையான தொழில்நுட்பம், தரக் கட்டுப்பாடு, தொடர்ச்சியான கழிவு சேகரிப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.
5. சந்தை பாதுகாப்பு
அமெரிக்கா, ஐரோப்பா போன்ற சந்தைகளை மட்டுமே நம்பியிருப்பது வணிக இடரை அதிகரிக்கலாம். லத்தீன் அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட புதிய சந்தைகளில் வாய்ப்புகளை ஆராய்ந்து வாடிக்கையாளர் வட்டத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு சந்தைக்கும் ஏற்ற விலை, வடிவமைப்பு, தரம் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வதும் அவசியம்.
6. இழை மாற்றம்
விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆடைகளில் பல்வேறு வகை இழைகளுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. பாலியஸ்டர், நைலான் போன்ற செயற்கை இழைகளைக் கையாளும் தொழில்நுட்பத் திறனை வளர்த்துக்கொண்டால் புதிய தயாரிப்புப் பிரிவுகளில் நுழைய முடியும். அதற்கேற்ற இயந்திரங்கள், தரக் கட்டுப்பாடு, பயிற்சி ஆகியவற்றிலும் முதலீடு தேவை.
7. வடிவ விலை
வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் அனுப்பும் வடிவமைப்பைத் தயாரித்துக் கொடுப்பதோடு திருப்பூர் நின்றுவிடக் கூடாது. உலகப் போக்குகள், வாடிக்கையாளர் விருப்பங்கள், இணையச் சந்தைத் தகவல்களை ஆராய்ந்து புதிய வடிவமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். இதன் மூலம் உற்பத்தி மையமாக மட்டுமல்லாமல், வடிவமைப்பிலும் திருப்பூர் முன்னேற முடியும்.
8. துறைமுகச் செலவு
திருப்பூரிலிருந்து துறைமுகம் வரை சரக்குகளைக் கொண்டு செல்வதற்கான போக்குவரத்து, கையாளுதல், சேமிப்புச் செலவுகளைக் குறைக்க வேண்டும். சரக்குப் போக்குவரத்து வழித்தடங்களைச் சீரமைத்து, கிடங்குகளை ஒருங்கிணைத்து, தொழில்நுட்பத்தால் சரக்கின் நகர்வைக் கண்காணித்தால் நேரத்தையும் செலவையும் மிச்சப்படுத்தலாம்.
9. மனித முதலீடு
வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் திருப்பூரின் உற்பத்தியில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர். கண்ணியமான தங்குமிடம், குடிநீர், மருத்துவ வசதி, குழந்தைகளுக்குக் கல்வி, நியாயமான ஊதியம், பாதுகாப்பான பணிச்சூழல் ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். தொழிலாளர்களின் நலன் என்பது சமூகப் பொறுப்பு மட்டுமல்ல; உற்பத்தியின் தொடர்ச்சிக்கான தேவையும் ஆகும்.
10. கணக்கு வியாபாரம்
நுால் விலை, மின்சாரம், இயந்திரத் தேய்மானம், வட்டி, தொழிலாளர் மற்றும் போக்குவரத்துச் செலவுகளைக் கணக்கிட்ட பிறகே ஓர் ஆர்டரின் உண்மையான லாபத்தை அறிய முடியும். செலவுகளைக் கணக்கிடாமல் குறைந்த விலைக்கு ஆர்டர்களை ஏற்றுக்கொண்டால் நட்டம் ஏற்படலாம். முறையான வரவு-செலவுப் பதிவுகளும் செலவுக் கணக்கீடும் சிறு நிறுவனங்களுக்கும் அவசியம்.
11. பசுமை பலம்
சாயக் கழிவுநீரைச் சுத்திகரிப்பதிலும் நீரை மறுபயன்பாடு செய்வதிலும் திருப்பூர் பெற்ற அனுபவத்தை வணிக வலிமையாக மாற்ற வேண்டும். நீர் பயன்பாடு, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு, மாசுக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றைக் கண்காணித்து ஆவணப்படுத்துவதுடன், தேவையான சுற்றுச்சூழல் தரநிலைகளையும் சான்றிதழ்களையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
12. கூட்டு பூங்கா
சிறு நிறுவனங்கள் பெரிய ஆர்டர்களைத் தனியாகச் சமாளிப்பது கடினம். சாயமிடுதல், கழிவு மேலாண்மை, சேமிப்பு, பரிசோதனை போன்ற பொதுவான வசதிகளைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தும் தொழில் பூங்காக்கள் முதலீட்டுச் சுமையைக் குறைக்கலாம். இதற்குத் தெளிவான நிர்வாகமும் செலவுப் பகிர்வும் அவசியம்.
13. பெண் தலைமை
தையல், தரப் பரிசோதனைப் பிரிவுகளில் பணியாற்றும் பெண்களின் திறனை நிர்வாகத்திலும் பயன்படுத்த வேண்டும். தொழில்நுட்பம், கணக்கியல், பணியாளர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் பயிற்சி அளித்து உயர்நிலைப் பொறுப்புகளுக்கு அவர்களைத் தயார்படுத்தலாம். சமமான வாய்ப்புகளும் பாதுகாப்பான பணிச்சூழலும் இதற்கு அடிப்படை.
14. இணைய உலகம்
இணைய அங்காடிகள், சமூக ஊடகங்கள் மூலம் சிறு நிறுவனங்கள்கூட புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுக முடியும். ஆனால், விற்பனைப் பக்கத்தைத் தொடங்குவது மட்டுமே போதாது. தயாரிப்புத் தரம், வாடிக்கையாளர் சேவை, சரியான நேர விநியோகம் ஆகியவற்றையும் உறுதிப்படுத்தினால்தான் இணைய வணிகம் நிலையான வருவாயாக மாறும்.
15. தரப் பழக்கம்
ஆர்டர் முடிந்த பிறகு மட்டுமே தரத்தைப் பரிசோதிப்பது போதாது. மூலப்பொருள் தேர்வு முதல் தையல், சாயமிடுதல், பொதியிடுதல் வரை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தரத்தைக் கண்காணிக்க வேண்டும். குறைபாடு ஏற்பட்ட பிறகு சரிசெய்வதைவிட, அதன் காரணத்தைக் கண்டறிந்து முன்கூட்டியே தடுப்பதே செலவைக் குறைக்கும்.
16. கல்லுாரி களம்
பல்தொழில்நுட்பக் கல்லுாரிகளுக்கும் திருப்பூர் நிறுவனங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பை வலுப்படுத்த வேண்டும். தொழிற்சாலைப் பயிற்சி, இயந்திரப் பயிற்சி, தரக் கட்டுப்பாட்டுப் பயிற்சி ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்தால் மாணவர்களுக்கு நேரடி அனுபவமும், நிறுவனங்களுக்கு வேலைக்குத் தயாரான இளைஞர்களும் கிடைப்பார்கள்.
17. தனி வாரியம்
பின்னலாடைத் துறைக்கான வாரியம் அமைப்பது குறித்து தமிழக அரசு 2026 செப்டம்பர் 1-ம் தேதி அறிவித்துள்ளது. அதன் அமைப்பு, பொறுப்புகள், நிதி ஆதாரம், செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் ஆகியவை தெளிவுபடுத்தப்பட்டு முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். தொழில்துறையின் பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு தரும் அமைப்பாக வாரியம் உருவெடுப்பதே முக்கியம்.
18. நீர் முதலீடு
சாயமிடுதல், சலவைப் பணிகளில் நீர் பயன்பாட்டைக் கணக்கிடுவதும், கசிவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும், சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரை மீண்டும் பயன்படுத்துவதும் அவசியம். ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனது உற்பத்தித் தேவைக்கு ஏற்ப நீர் பயன்பாட்டைக் கண்காணித்து வீணாவதைக் குறைக்க வேண்டும். இது எதிர்கால உற்பத்திக்கான முதலீடாகும்.
19. தலைமுறை கனவு
முதல் தலைமுறை உருவாக்கிய அனுபவம், உழைப்பு, வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கை ஆகியவற்றுடன் அடுத்த தலைமுறையின் இணைய அறிவும் புதிய தொழில்நுட்பப் புரிதலும் இணைய வேண்டும். பழைய அனுபவத்தையும் புதிய சிந்தனையையும் இணைத்தால் குடும்பத் தொழில்கள் அடுத்த நிலைக்கு வளர முடியும்.
20. வாழ்க்கை வெற்றி
திருப்பூரின் வெற்றியை ஏற்றுமதி மதிப்பால் மட்டுமே அளவிட முடியாது. எத்தனை குடும்பங்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டன, எத்தனை பெண்கள் பொருளாதாரச் சுதந்திரம் பெற்றனர், எத்தனை இளைஞர்கள் தொழில் முனைவோராக உயர்ந்தனர் என்பதும் முக்கியம். மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும்போதுதான் தொழில்துறை வளர்ச்சி முழுமையடைகிறது.
பாக்ஸ் செய்திகள்
1. மாதிரி உற்பத்தி
ஒரே வகை ஆடையைப் பெருமளவில் தயாரிப்பதற்கு முன், சிறிய அளவில் மாதிரித் தயாரிப்பு செய்து வாடிக்கையாளர் கருத்தைப் பெறலாம். இதனால் வடிவமைப்புக் குறைபாடுகள், அளவு மாற்றங்கள், தேவையற்ற உற்பத்திச் செலவுகள் ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே குறைக்க முடியும்.
2. திரும்பும் ஆடை
வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து திரும்ப வரும் ஆடைகள் ஏன் நிராகரிக்கப்படுகின்றன என்பதை நிறுவனங்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அளவுப் பொருத்தம், நிற வேறுபாடு, தையல் குறைபாடு போன்ற காரணங்களைத் தொகுத்தால், அடுத்த உற்பத்தியில் அதே தவறுகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்கலாம்.
3. ஆர்டர் கணிப்பு
பருவகால விற்பனை, பழைய ஆர்டர்கள், வாடிக்கையாளர் தேவைகள் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு உற்பத்தித் திட்டமிடலாம். இதனால் தேவை இல்லாத ஆடைகள் தேங்குவதையும், திடீர் ஆர்டர்களால் ஏற்படும் உற்பத்தி நெருக்கடியையும் குறைக்க முடியும்.
4. வடிவ உரிமை
புதிய ஆடை வடிவமைப்புகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்கள், அவற்றின் வரைபடங்கள், மாதிரிகள், ஒப்பந்தங்கள் ஆகியவற்றை முறையாகப் பதிவு செய்து பாதுகாக்க வேண்டும். வடிவமைப்புக்கான உரிமைகள் தெளிவாக இருந்தால், அனுமதியற்ற நகலெடுப்பையும் வணிகத் தகராறுகளையும் எதிர்கொள்வது எளிதாகும்.
5. மின்சாரக் கணக்கு
மின்சாரக் கட்டணத்தை மாத இறுதியில் மட்டும் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, ஒவ்வொரு உற்பத்திப் பிரிவிலும் மின்சாரப் பயன்பாட்டைக் கண்காணிக்கலாம். எந்த இயந்திரம் அதிக மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, எந்த நேரத்தில் பயன்பாடு அதிகரிக்கிறது என்பதை அறிந்தால், தேவையற்ற செலவைக் குறைக்க முடியும்.