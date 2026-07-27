திருமூர்த்தி மலையில் ரூ.18.50 கோடியில் பூங்கா திட்டம் தயாரிப்பு; அனுமதி கிடைக்குமா?
திருமூர்த்தி மலையில் ரூ.18.50 கோடியில் பூங்கா திட்டம் தயாரிப்பு; அனுமதி கிடைக்குமா?
ADDED : ஜூலை 27, 2026 03:51 AM
உடுமலை: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கையாக, திருமூர்த்தி மலை அணைப்பகுதியில் 18.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய சுற்றுலா பூங்கா அமைக்கும் திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை சுற்றுலாத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
திருமூர்த்தி மலை பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் அருண்ராஜிடம், மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் அரவிந்த்குமார் சுற்றுலா மேம்பாட்டு திட்டங்கள் குறித்து விளக்க மளித்தார்.
'திருமூர்த்தி அணைப்பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளை அதிகம் கவரும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் புதிய பூங்கா அமைக்க 18.50 கோடி ரூபாயில் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது; விரைவில் நிர்வாக அனுமதி கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம்; மாவட்டத்தில் சுற்றுலாத்துறையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன' என்று அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையில், திருப்பூர், ஆண்டிபாளையம் குளத்தில் ஏற்கனவே செயல்பட்டு வரும் படகுக் குழாமை மேலும் மேம்படுத்தும் வகையில், பொது - தனியார் பங்களிப்பு முறையில் நவீன படகு வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அமராவதி அணை வளாகத்தில் உள்ள முதலைப் பண்ணையை சீரமைத்து, பராமரிப்பு மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரும் வகையில் மேம்படுத்த வனத்துறைக்கு சுற்றுலாத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
திருமூர்த்தி மலை மற்றும் அமராவதி அணை ஆகியவை திருப்பூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களாக உள்ள நிலையில், இந்த புதிய திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வந்தால் மாவட்டத்தின் சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கு புதிய ஊக்கமாக அமையும் என அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.