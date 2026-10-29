/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/புகையிலையற்ற சமுதாயம் உருவாக்க உறுதிமொழி
ADDED : அக் 28, 2026 06:17 PM
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திருப்பூர்: ‘புகையிலை இல்லாத இளைய சமுதாயம் 4.0’ விழிப்புணர்வு ஊர்வலம், திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் இன்று (அக்.,28) நடைபெற்றது. கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே ஊர்வலத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.
பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர் புகையிலையின் தீமைகள் குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்திப் பங்கேற்றனர். புகையிலை இல்லாத இளைய சமுதாயத்தை உருவாக்க உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தொடங்கிய ஊர்வலம், எல்.ஆர்.ஜி. கல்லுாரியில் நிறைவடைந்தது. பொதுமக்களுக்கு புகையிலையின் பாதிப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டுப் பிரசுரங்கள் வழங்கப்பட்டன.
‘புகையிலை இல்லாத இளைய சமுதாயம் 4.0’ விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் சென்ற மாணவ, மாணவியர்.