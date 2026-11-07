நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு பண்ணை அமைக்கலாம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:18 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில், கிராமப்புறங்களில் நாட்டுக்கோழிப் பண்ணை அமைக்க விரும்புவோருக்கு 50 சதவீத அரசு மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
இது குறித்து கலெக்டர் முத்துக்குமரன் அறிக்கை:
நடப்பு நிதியாண்டில், சிறிய அளவிலான நாட்டுக்கோழிப் பண்ணை அமைக்க, கொட்டகை கட்டுமானம் மற்றும் நான்கு மாதங்களுக்கான தீவனச் செலவில் 50 சதவீத மானியம் வழங்கப்படும். மீதமுள்ள தொகையை பயனாளிகள் சொந்தமாகவோ, வங்கி மூலமாகவோ செலுத்த வேண்டும்.
ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் 250 நாட்டுக்கோழிக் குஞ்சுகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். பண்ணை அமைக்க குறைந்தபட்சம் 625 சதுர அடி நிலம் இருக்க வேண்டும். அதே கிராமத்தில் நிரந்தரமாக வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும். விதவைகள், ஆதரவற்றோர், திருநங்கைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
ஏற்கனவே கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இத்திட்டத்தில் பயனடைந்திருக்கக் கூடாது. ஆதார், நில ஆவணங்கள் மற்றும் சொந்தப் பங்களிப்புக்கான ஆதாரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆர்வமுள்ளவர்கள் அருகிலுள்ள கால்நடை மருந்தக உதவி மருத்துவரை அணுகலாம்.