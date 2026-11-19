/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நால் ரோட்டில் ரவுண்டானா அமைக்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:04 PM
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உடுமலை: மடத்துக்குளம் நால் ரோட்டில், போக்குவரத்து நெரிசல், விபத்துகளை தடுக்க ரவுண்டனா அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கோவை – திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், அமைந்துள்ள மடத்துக்குளம் வழியாக, பல்வேறு நகரங்களுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கின்றன.
அங்குள்ள நால்ரோட்டில் கணியூர் ரோடு, குமரலிங்கம் ரோடு, உடுமலை ரோடு, பழநி ரோடுகள் சந்திக்கின்றன. இதனால் அங்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
எனவே, இதை தவிர்க்கவும், விபத்துகளை தடுக்கவும்,மடத்துக்குளம் நால்ரோட்டில் ரவுண்டானா அமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.