ஒரு புன்னகை... ஆயிரம் தீபாவளி

UPDATED : அக் 31, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:14 PM
தீபாவளி என்றதும் புத்தாடைகள், பலகாரங்கள், பட்டாசுகள் எனக் கொண்டாட்டங்கள் நினைவுக்கு வருகின்றன. ஆனால், இந்த மகிழ்ச்சிக்கு நடுவே ஒரு புதிய ஆடைக்காகவும், வயிறார உணவுக்காகவும் ஏங்கும் மனிதர்களும் நம்மிடையே இருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கும் தீபாவளி கொண்டாட்டமாக அமைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், பல தன்னார்வ அமைப்புகளும் இளைஞர் குழுக்களும் ஆண்டுதோறும் களமிறங்குகின்றன. ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள், முதியோர் காப்பகங்கள், குழந்தைகள் இல்லங்கள் எனத் தேடிச் சென்று புத்தாடைகள், இனிப்புகள், உணவுப் பொருட்களை வழங்குகின்றனர். உதவிப் பொருட்களைக் கொடுத்துவிட்டு நகர்ந்து விடாமல், அவர்களுடன் சிறிது நேரம் செலவிட்டு மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர்.
இத்தகைய முயற்சிகள், பொருளாதார உதவியைக் கடந்து மனித உறவுகளின் அருமையை உணர்த்துகின்றன. பண்டிகை நாளில் தங்களைக் கவனிக்கவும் அன்பு செலுத்தவும் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற உணர்வு, ஆதரவற்றவர்களுக்கு அளிக்கும் மகிழ்ச்சி அளப்பரியது.
தீபாவளி என்பது நம் வீட்டில் விளக்கேற்றிக் கொண்டாடுவது மட்டுமல்ல; இன்னொருவரின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியை ஏற்றுவதுதான். வானில் வெடித்துச் சிதறும் வண்ணங்களை விட, உதவி கிடைத்த ஒரு குழந்தையின் முகத்தில் மலரும் புன்னகை அழகானது.
இந்தத் தீபாவளியில் நம்மால் முடிந்த சிறு உதவியைச் செய்வோம். நம் மகிழ்ச்சியில் இன்னொருவரையும் பங்கெடுக்கச் செய்வோம். அதுவே பண்டிகையின் உண்மையான வெளிச்சம்!