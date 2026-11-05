இன்று இரவு துவங்குகிறது சிறப்பு பஸ் இயக்கம்!

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ADDED : நவ 04, 2026 08:39 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக, இன்று முதல் வரும் 7ம் தேதி வரை மொத்தம் 751 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இவை கோவில்வழி, புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகிய இடங்களில் இருந்து புறப்படும். சென்னைக்கு செல்லும் 10 பஸ்கள் இன்று இரவு கிளாம்பாக்கத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
சிறப்பு பஸ்களில் பயணிக்க ஏராளமானோர் திரள்வார்கள் என்பதால், பயணிகள் முண்டியடித்து ஏறுவதைத் தவிர்க்கும் வகையில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இரும்புத் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளியே பேரிகார்டுகள் வைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பஸ்கள் உள்ளே வருவதற்கும், வெளியே செல்வதற்கும் வசதியாக புதிய மார்க்கெட் வீதியில் ஏற்கனவே போக்குவரத்துத் தடை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சேலம் பஸ்கள்
வழி மாற்றம்
சேலத்தில் இருந்து திருப்பூர் வரும் பஸ்கள், பெருந்துறை, விஜயமங்கலம், ஊத்துக்குளி, கவுண்டம்பாளையம் நால்ரோடு, கூலிபாளையம், மண்ணரை வழியாக மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துகொண்டிருந்தன.
தீபாவளி சிறப்பு பஸ் இயக்கத்தை முன்னிட்டு, இந்த வழித்தடம் நாளை (நவ. 6) காலை முதல் மாற்றப்படுகிறது.
இதன்படி, சேலத்தில் இருந்து திருப்பூர் வரும் பஸ்கள் பெருமாநல்லுார், வாவிபாளையம், பூலுவப்பட்டி வழியாக புதிய பஸ் ஸ்டாண்டை சென்றடையும். அங்கிருந்து சேலம், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கான பஸ் சேவைகள் தொடங்கும்.
எனவே, திருப்பூரில் இருந்து சேலம் செல்ல விரும்பும் பயணிகள் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டுக்குச் செல்லாமல், நேரடியாக புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்குச் சென்று பஸ்களில் பயணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.