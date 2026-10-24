/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/சத்துணவு கண்காணிப்பு பள்ளிக்கு ஒரு ஆசிரியர்
UPDATED : அக் 11, 2026 01:33 AM
ADDED : அக் 11, 2026 01:29 AM
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திருப்பூர்: காலை எட்டு மணிக்கு பள்ளி மணி அடிக்கும் முன்பே சமையலறையில் சத்தம். சிறுவர்களுக்கு காலை உணவு, மதிய உணவு சூடாக தயாராகிறது. இந்த உணவு சுத்தமாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க இனி ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஒரு ஆசிரியர் இருப்பார்.
ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியரை நியமிக்க பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அந்த ஆசிரியர் சமையலறை துாய்மை, பாத்திரங்கள் சுத்தம், குடிநீர் வசதி ஆகியவற்றை தினமும் கண்காணிக்க வேண்டும். குறை இருந்தால் தலைமை ஆசிரியரிடம் சொல்லி உடனே சரி செய்ய வேண்டும். சத்துணவு பதிவேடுகளையும் அவரே பார்ப்பார் என அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.