/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கோவில் அலுவலர் வீட்டில் திருடிய ஒரு ஆசாமி கைது
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:08 AM
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தாராபுரம்:தாராபுரம்
மெட்ரோ சிட்டியை சேர்ந்தவர் சரவணன், 53; பழனி கோவில் தேவஸ்தான
அலுவலர். இவரது வீட்டில் கடந்த, 19ல், 24 பவுன் நகை மற்றும் 15 ஆயிரம்
ரூபாய் திருட்டு போனது. இதுகுறித்த புகாரில் தாராபுரம் போலீசார்,
குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர்.
இது தொடர்பாக பெரம்பலுார் மாவட்டம்
வேப்பந்தட்டை நவீன்குமார், 26, என்பவரை கைது செய்தனர். அவரிடம், 8
பவுன் நகைகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார், மாஜிஸ்திரேட் முன் ஆஜர்படுத்தி
சிறையில் அடைத்தனர். இது தொடர்பாக மேலும் ஒருவரை தேடி வருவதாக
போலீசார் தெரிவித்தனர்.