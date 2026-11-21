/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல்
UPDATED : நவ 20, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:04 PM
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பெருமாநல்லுார்: பெருமாநல்லுார், ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி செயல்படுகிறது.
பள்ளியில், 400 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். பள்ளியின் ஒரு பகுதியில் சுற்றுச்சுவர் இல்லாமல் திறந்தவெளியாக உள்ளது. இதனால் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. முட்புதர்கள் மண்டியுள்ளதால், விஷப்பூச்சிகள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதால், மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் நிலை உள்ளது. வெளியாட்களால், சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடவும் வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, பள்ளி வளாகத்தில் முழுமையான சுற்றுச்சுவர் அமைத்து, மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெற்றோர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.