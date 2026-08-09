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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ இளைஞர்களுக்கு குறி!ரூ.2 ஆயிரம் ஆசை... வாழ்க்கையே சிக்கல் :வலையில் வீழ்த்தும் 'சைபர்' ஏஜென்ட்கள்

﻿ இளைஞர்களுக்கு குறி!ரூ.2 ஆயிரம் ஆசை... வாழ்க்கையே சிக்கல் :வலையில் வீழ்த்தும் 'சைபர்' ஏஜென்ட்கள்

﻿ இளைஞர்களுக்கு குறி!ரூ.2 ஆயிரம் ஆசை... வாழ்க்கையே சிக்கல் :வலையில் வீழ்த்தும் 'சைபர்' ஏஜென்ட்கள்

ADDED : ஆக 09, 2026 04:09 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:09 AM

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திருப்பூர்,:வங்கி கணக்கு மட்டும் கொடுங்கள்... 2 ஆயிரம், 5 ஆயிரம் ரூபாய் தருகிறோம்... என்று தொடங்கும் ஆசை வார்த்தைகள், பல இளைஞர்களின் வாழ்க்கையையே சிக்கலில் தள்ளி வருகின்றன.

குறிப்பாக கல்லுாரி மாணவர்கள் மற்றும் வேலையில்லாத இளைஞர்களை குறிவைத்து செயல்படும் சைபர் மோசடி கும்பல்கள், அவர்களது வங்கி கணக்குகள், ஏடிஎம் கார்டுகள், சிம் கார்டுகளை வாங்கி, நாடு முழுவதும் நடக்கும் ஆன்லைன் மோசடிகளுக்கு பயன்படுத்தி வருகின்றன.

ஓட்டல், உணவகம், ஆன்லைன் பொருட்களுக்கு 'ரேட்டிங்' கொடுத்தால் கமிஷன், எளிதில் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம், பணம் இரட்டிப்பாகும் என சமூக வலைதளங்களில் விளம்பரங்கள் காட்டி முதலில் மக்களை ஏமாற்றும் கும்பல்கள், பின்னர் அந்த பணத்தை மறைக்க மற்றவர்களின் வங்கி கணக்குகளை பயன்படுத்துகின்றன. இதன் பின்னணி தெரியாமல், சில ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஆசைப்பட்டு வங்கி கணக்குகளை ஒப்படைக்கும் இளைஞர்களே, இறுதியில் போலீஸ் நடவடிக்கையில் முதலில் சிக்குகின்றனர்.

இந்த பின்னணியில், தமிழகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட 'ஆபரேஷன் திரைநீக்கு 3.0' நடவடிக்கையில், திருப்பூர் மாநகர் மற்றும் மாவட்டத்தில் மட்டும் 50 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மாநகரில் 31 பேரும், புறநகரில் 23 பேரும் பிடிபட்டனர். இதில் பெரும்பாலானோர் 25 முதல் 35 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள். மூன்று பெண்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்த 15 பேரிடம் விசாரித்து சம்மன் வழங்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக அந்தந்த மாநில போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விசாரணையில், வங்கி கணக்குகளை திறந்து கொடுத்தது, சிம் கார்டுகளை வாங்கிக் கொடுத்தது, மோசடி பணத்தை தங்கள் கணக்கில் பெற்று எடுத்து கொடுத்தது போன்ற பணிகளுக்காக கமிஷன் பெற்றது தெரியவந்துள்ளது. சில இடங்களில் 2 லட்சம் ரூபாய் பரிவர்த்தனைக்கு 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கமிஷன் வழங்கப்பட்டதாகவும், கல்லுாரி மாணவர்களிடம் 2 ஆயிரம் முதல் 3 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கொடுத்து வங்கி கணக்குகள் வாங்கப்பட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.

சைபர் கிரைம் போலீசார் கூறுகையில், வங்கி கணக்கு, ஏடிஎம் கார்டு, சிம் கார்டு போன்றவற்றை யாருக்கும் பணத்துக்காக கொடுக்கக் கூடாது. மோசடி புகார் வந்தவுடன் முதலில் சிக்குவது அந்த வங்கி கணக்கின் உரிமையாளர்தான். தெரியாமல் செய்தாலும் சட்ட நடவடிக்கையை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும், என்றனர்.

மோசடி சுமையாளி ஆகாதீர்கள்
சட்டவிரோதமாக சம்பாதிக்கப்பட்ட பணத்தை தனது வங்கி கணக்கு மூலம் மற்றவர்களுக்கு மாற்ற உதவுபவர் 'மணி மியூல்' (அதாவது மோசடி சுமையாளி) எனப்படுகிறார். உங்கள் வங்கி கணக்கு, ஏடிஎம் கார்டு, ஓடிபி, கடவுச்சொல் உள்ளிட்ட ரகசிய தகவல்களை யாருடனும் பகிரக்கூடாது. எளிதாக பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்ற ஆசை வார்த்தைகளை நம்பினால், சிறைத் தண்டனை உள்ளிட்ட கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்று ரிசர்வ் வங்கி எச்சரித்துள்ளது. மேலும், திருப்பூரில் சில இளைஞர்கள் சட்டவிரோத ஆன்லைன் கேம்களில் ஈடுபட்டு லட்சக்கணக்கில் பணத்தை இழந்து வருவதும் போலீசாரின் கவலைக்குரிய விஷயமாக மாறியுள்ளது.



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