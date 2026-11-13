ஒரு நாள் மழைக்கே சேறும் சகதியுமான மார்க்கெட் பாதை

ADDED : நவ 05, 2026 07:51 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில், நேற்று (நவ.,4) இரவு சாரலாகத் தொடங்கிய மழை, நள்ளிரவில் சற்று வேகமெடுத்தது. இன்று (நவ.,5) அதிகாலை 5:00 மணி முதல் காலை 9:00 மணி வரை திருப்பூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் திடீர் மழை பெய்தது. லேசான இடி, மின்னலுடன் தொடங்கிய மழை, அவிநாசி, பெருமாநல்லுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சற்றும் குறையாமல் வெளுத்து வாங்கியது. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் ஆறுபோல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
காலையிலும் மழை தொடர்ந்ததால், மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள் மிகுந்த சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர். குறிப்பாக, இருசக்கர வாகனங்களில் சென்றவர்கள் மழைக்கோட்டு அணிந்தும், குடை பிடித்தும் பயணித்தனர். பாதசாரிகளோ, சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய மழைநீரில் எது சாலை, எது பள்ளம் எனத் தெரியாமல் தடுமாறியபடி நடந்து சென்றனர்.
இரவு துவங்கி அதிகாலை வரை பெய்த மழையால், தென்னம்பாளையம் காய்கறி மார்க்கெட் செல்லும் பாதையும், மீன் மார்க்கெட் செல்லும் வழியும் சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளன. மண் கொட்டிச் சாலையைச் சீரமைத்துத் தர வேண்டும் என வியாபாரிகள் மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.