'ஜீரோ டிபெக்ட்; ஜீரோ எபெக்ட்' சான்று பெற்றால் சிறந்த வாய்ப்பு! குறு, சிறு நிறுவனங்களின் தரமும், மதிப்பும் உயரும்
'ஜீரோ டிபெக்ட்; ஜீரோ எபெக்ட்' சான்று பெற்றால் சிறந்த வாய்ப்பு! குறு, சிறு நிறுவனங்களின் தரமும், மதிப்பும் உயரும்
UPDATED : நவ 19, 2026 02:22 AM
ADDED : நவ 18, 2026 07:52 PM
திருப்பூர்: 'மத்திய அரசின் ஜீரோ டிபெக்ட், ஜீரோ எபெக்ட் (இசட்) தரச்சான்று பெறுவதன் வாயிலாக, குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களின் மதிப்பு உயரும்', என, திருப்பூரில் நடந்த கருத்தரங்கில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
திருப்பூர் மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில், ஜீரோ டிபெக்ட், ஜீரோ எபெக்ட் (இசட்) தரச்சான்று பெறுவது தொடர்பான கருத்தரங்கம், கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நேற்று நடந்தது. மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் கார்த்திகை வாசன் தலைமை வகித்தார்.
பெங்களூரு ஆர்.எஸ்.ஜெ., நிறுவன ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸ்ரீபிரசாத், தரச்சான்றின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பயன்கள் குறித்து பேசியதாவது:
தரமான பொருட்களை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் உற்பத்தி செய்வது அவசியம். இதனை நோக்கமாகக் கொண்டு, 2070ம் ஆண்டுக்குள் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பில்லாத உற்பத்தி முறையை எட்டும் இலக்குடன், மத்திய அரசு 'இசட்' தரச்சான்று திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
உற்பத்தியில் குறைபாடுகளை தவிர்த்து, தரம், உற்பத்தித்திறன், போட்டித்திறன் ஆகியவற்றை நிறுவனங்கள் மேம்படுத்த வேண்டும். சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி, சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத உற்பத்தி உள்ளிட்ட நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதன் வாயிலாக, அடுத்தடுத்த நிலைகளை அடையலாம். உத்யம் இணையதளத்தில் பதிவு செய்துள்ள உற்பத்தி சார்ந்த குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் இச்சான்று பெறலாம். இதன் வாயிலாக, வங்கிக் கடன் வட்டி குறைப்பு, தேசிய, சர்வதேச தரச்சான்றுகளுக்கான கட்டணத்தில், 75 சதவீதம் வரை மானியம், தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு முதலீட்டுக்கு ரூ.3 லட்சம் வரை மானியம் உள்ளிட்ட பலன்கள் கிடைக்கும்.
மேலும், கண்காட்சிகளில் பங்கேற்பதற்கான கட்டணம், போக்குவரத்து செலவுகளுக்கும் மானியம் பெறலாம். அரசு இணையதளத்தில் நிறுவனங்களின் விவரங்கள் இடம்பெறுவதால், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு வர்த்தகர்கள் நிறுவனங்களை எளிதில் அறிந்து கொள்ளவும், அரசு டெண்டர்களை பெறவும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இதன் வாயிலாக, வங்கிக் கடன் வட்டி குறைப்பு, தேசிய, சர்வதேச தரச்சான்றுகளுக்கான கட்டணத்தில், 75 சதவீதம் வரை மானியம், தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு முதலீட்டுக்கு ரூ.3 லட்சம் வரை மானியம் உள்ளிட்ட பலன்கள் கிடைக்கும்