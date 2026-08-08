/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஆடி வெள்ளி; அம்மன் கோவில்களில் கோலாகலம்
ADDED : ஆக 08, 2026 03:27 AM
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உடுமலை: ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு, உடுமலை சுற்றுப்பகுதியிலுள்ள அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
சிறப்பு வாய்ந்த ஆடி வெள்ளிக்கிழமைகளில், அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்து வருகின்றன.
மாதத்தின், 4வது வெள்ளிக்கிழமையான நேற்று, உடுமலை பகுதியிலுள்ள அம்மன் கோவில்களில், பால், தயிர், சந்தனம், இளநீர் மற்றும் பல்வேறு திரவியங்களில், அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது.
மேலும், மூலவருக்கு, பல்வேறு விதமான மலர்மாலைகள் அணிவித்து, வேப்பிலை, எலுமிச்சை மாலைகள் சார்த்தப்பட்டு, சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் மகா தீபாராதனை உள்ளிட்ட பூஜைகள் நாள் முழுவதும் நடந்தன.
ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று, அம்மனை வழிபட்டனர். பக்தர்கள் வேண்டுதல் நிறைவேற்றும் வகையில், அம்மனுக்கு கூழ் வார்த்து, பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.