சந்திப்பில் விபத்து... சாலையில் பதற்றம்! புறவழிச்சாலையில் தொடரும் விபத்து: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
சந்திப்பில் விபத்து... சாலையில் பதற்றம்! புறவழிச்சாலையில் தொடரும் விபத்து: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:24 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:22 PM
பல்லடம்: பல்லடத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் தெற்கு புறவழிச்சாலையுடன் முக்கிய நெடுஞ்சாலைகள் இணையும் இடங்களில், தொடர் விபத்துகள் ஏற்பட்டு வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
பல்லடம் தேசிய நெடுஞ்சாலையுடன் திருப்பூர், மதுரை, பொள்ளாச்சி, உடுமலை, அவிநாசி, கொச்சி உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகள் இணைகின்றன. இவை அனைத்திலும் வாகனப் போக்குவரத்து அதிகமாக உள்ளது. பல்லடம் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க அறிவிக்கப்பட்ட பசுமைவழிச் சாலை, புறவழிச்சாலை திட்டங்கள் கிடப்பில் உள்ள நிலையில், தற்போது தெற்கு புறவழிச்சாலைப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. பணிகள் முழுமையாக நிறைவடையாத நிலையிலும், இவ்வழியாக வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.
புறவழிச்சாலையுடன் செட்டிபாளையம், பொள்ளாச்சி, உடுமலை, தாராபுரம் சாலைகள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை இணைகின்றன. இந்தச் சந்திப்புகளில் கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் 10-க்கும் மேற்பட்ட விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. வாகனங்களின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்த சிக்னல் கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டு, சாலையோரங்களில் தடுப்புகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், அதிவேகமாக வரும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம் நீடிக்கிறது.
புறவழிச்சாலை முழுமையாகப் பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது, கன்டெய்னர் லாரிகள் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்களின் போக்குவரத்து மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, முக்கியச் சாலைகள் இணையும் சந்திப்புகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், வேகத்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.