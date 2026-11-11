/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பஸ் மீது விழுந்த மரக்கிளை அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு
ADDED : நவ 05, 2026 07:51 PM
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பல்லடம்: பல்லடம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு தினமும் 200க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் வந்து செல்கின்றன. நுாற்றுக்கணக்கான பயணிகள் பயன்படுத்தும் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் எப்போதும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,5) காலை பல்லடம் – திருப்பூர் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் 17ம் எண் தனியார் பஸ், பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றிருந்தது. அப்போது எதிர்திசையில் வந்த ஆவின் பால் வேன், பஸ்சைக் கடந்து சென்றபோது, வேனின் மேற்பகுதியில் வேப்ப மரக்கிளை சிக்கியது. இதில் வலுவிழந்திருந்த பெரிய மரக்கிளை முறிந்து, பஸ் மீது விழுந்தது.
அதிர்ஷ்டவசமாக அப்பகுதியில் பயணிகள், பொதுமக்கள் யாரும் இல்லாததால் உயிர்ச்சேதம் ஏற்படவில்லை. தீயணைப்பு துறையினர் வரவழைக்கப்பட்டு, முறிந்த மரக்கிளைகள் வெட்டி அகற்றப்பட்டன.