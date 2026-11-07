விபத்தில்லா தீபாவளி பள்ளியில் விழிப்புணர்வு

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ADDED : நவ 06, 2026 05:06 PM
உடுமலை: ராகல்பாவி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில், விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாடுவது பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக் கல்வித் துறையின் அறிவுறுத்தலின்படி மாணவர்களுக்காக இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
பள்ளி மாணவர்கள் பண்டிகையின் போது, பாதுகாப்பாக எவ்வாறு பட்டாசுகளை வெடிப்பது குறித்தும், அரசு மற்றும் பள்ளி கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுமாறு மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, பெற்றோர்களின் உதவியின்றி துவக்க பள்ளி மாணாக்கர்கள் பட்டாசுகளை கையாள வேண்டாம்; தீத்தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும்; குறிப்பாக மணல் மற்றும் தண்ணீர் நிரப்பிய வாளிகளை அருகில் வைக்க வேண்டும்.
முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உள்ள இடங்களில் பட்டாசுகளை வெடிக்கக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டது. அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும் என பள்ளி தலைமையாசிரியர் ராஜேஸ்வரி மற்றும் உதவி ஆசிரியர் கண்ணபிரான் மாணவர்களுக்கு விளக்கமளித்து பேசினர்.