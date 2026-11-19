அகல் விளக்குகள் விற்பனை: ரூ.1 முதல் 100 வரை கிடைக்கும்
அகல் விளக்குகள் விற்பனை: ரூ.1 முதல் 100 வரை கிடைக்கும்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:10 PM
உடுமலை: கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவுக்காக, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து உடுமலை நகருக்கு அகல் விளக்குகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
உடுமலை சுற்றுப்பகுதிகளில், கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவுக்காக பாரம்பரிய முறையில், அகல் விளக்குகள் தயார் செய்வது வழக்கம். மூலப்பொருளான குளத்தில் இருந்து பெறப்படும் பிரத்யேக களிமண் தட்டுப்பாடு, விற்பனை சரிவு உள்ளிட்ட காரணங்களால், இந்தாண்டு உள்ளூர் பகுதியில் அகல் விளக்குகள் உற்பத்தி குறைவாகவே நடந்துள்ளது.
அதே வேளையில், கார்த்திகை தீபத்திருவிழா நெருங்குவதால், பிற மாவட்டங்களில் இருந்து அகல் விளக்குகள் கொண்டு வரப்பட்டு, உடுமலை நகரில் குவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் வாயிலாக, உற்பத்தி செய்யப்படும் பல வகை விளக்குகள் நேரடி விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய விளக்குகள், ரூ. 1 முதல் நுாறு ரூபாய் வரை, வடிவங்களுக்கு ஏற்ப விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நகரின் பல்வேறு இடங்களில் இத்தகைய அகல் விளக்குகள் விற்பனை களைகட்டியுள்ளது.
இதில், கோவில்களில் ஏற்றுவதற்கான திருவிளக்கு முதல் பல வகை விளக்குகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.