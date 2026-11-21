பாசன கால்வாயில் குப்பை கொட்டினால் நடவடிக்கை! குறை தீர் கூட்டத்தில் அதிகாரிகள் உறுதி
பாசன கால்வாயில் குப்பை கொட்டினால் நடவடிக்கை! குறை தீர் கூட்டத்தில் அதிகாரிகள் உறுதி
ADDED : நவ 20, 2026 05:09 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., உடுமலை கால்வாயில், குப்பை கொட்டுவது மற்றும் கழிவு நீர் நேரடியாக கலக்கும் பிரச்னைக்கு, அனைத்து துறைகளை ஒருங்கிணைத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, வருவாய் கோட்டாட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் விவசாயிகளிடம் உறுதியளித்தனர்.
உடுமலை வருவாய் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீர் கூட்டம் நேற்று கோட்டாட்சியர் குமார் தலைமையில் நடந்தது. தாசில்தார்கள் அருணா, ரம்யா முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியதாவது: பி.ஏ.பி., உடுமலை கால்வாயில் செல்லும பாசன நீர் முழுமையாக மாசடைந்துள்ளது.
பள்ளபாளையம், போடிபட்டி, கணக்கம்பாளையம், பெரியகோட்டை ஊராட்சி மற்றும் உடுமலை நகராட்சிக்குட்பட்ட குடியிருப்புகளில் இருந்து, நேரடியாக கழிவுகளை கால்வாயில் கொட்டுகின்றனர்.
போடிபட்டி ஊராட்சியின் குப்பை கிடங்கு கால்வாய் கரையில் அமைந்துள்ளது. அங்கிருந்து அனைத்து வகை கழிவுகளும், தண்ணீரில் விழுந்து பாசன நிலத்துக்கு செல்கிறது.
பாசன ஆதாரமான கால்வாய் இந்தளவு அவல நிலைக்கு மாறியுள்ளது குறித்து, பல ஆண்டுகளாக புகார் தெரிவித்து வருகிறோம். ஆனால், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் உள்ளது.
பாசன நீர் மாசடைந்து, பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் மண் வளமும் பாதிக்கத்துவங்கியுள்ளது. குறை தீர் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கும் புகார்களுக்கு, ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை.
கோட்ட அளவிலான குறை தீர் கூட்டத்துக்கு, மூன்று ஒன்றியங்களின் பி.டி.ஓ.,க்கள் வருவதே இல்லை. மக்களுக்கு நேரடி சேவையாற்றும் துறையில் உள்ள முக்கிய அதிகாரிகள், குறை தீர் கூட்டத்தை புறக்கணிப்பது வேதனையளிப்பதாக உள்ளது.
அதிகாரிகள் வராத நிலையில், குறைகளுக்கு எப்படி தீர்வு கிடைக்கும். படிப்படியாக பாசன கால்வாய் முற்றிலுமாக காணாமல் போகும் அளவுக்கு, ஆக்கிரமிப்புகளும் அதிகரித்து வருகிறது.
இருகரைகளிலும் புதர்களையும், நிரந்தர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் உள்ளனர். நான்கு மண்டலங்களிலும், 50 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் அதிகமான விளைநிலங்களின் பாசன ஆதாரத்தின் பிரச்னையில், அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர். இது குறித்து அனைத்துத்துறை அதிகாரிகளும் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.
நேரடியாக ஆய்வு
வருவாய் கோட்டாட்சியர் குமார் பேசுகையில், ‘‘பி.ஏ.பி., பாசன கால்வாயில், நேரடியாக கழிவுகள் கொட்டப்படுவது குறித்து நேரடியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டது,’’.
‘‘அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து கழிவு நீர் கால்வாய்க்கு செல்லும் வகையில் பதிக்கப்பட்டுள்ள குழாய்களை, உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். குப்பைக்கிடங்கை இடம் மாற்ற ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்படும். கால்வாய் கரையில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்துவது உள்ளிட்ட தொடர் நடவடிக்கைகள் அனைத்து துறைகளை ஒருங்கிணைத்து எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் பெரும்பாலான விவசாயிகள் இப்பிரச்னை குறித்து பேசியதால், தொடர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என, அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டது.
போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அகற்றணும்
உடுமலை உழவர் சந்தை முன் தற்காலிக கடைகளால், விவசாயிகள் பாதிப்பது குறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க உடுமலை நகரச்செயலாளர் செல்வராஜ் மனு கொடுத்தார்.
இப்பிரச்னைக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை உடுமலை உட்கோட்ட அதிகாரிகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன், வரும் 25ம் தேதி அனைத்து வகை ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்ற வேண்டும்.
மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க, நகராட்சி சிறப்புக்குழு அமைத்து கண்காணிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது.