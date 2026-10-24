சொத்து வரி, குப்பை வரி தீர்மானங்கள் ஒத்திவைப்பு: கவுன்சிலர்கள் கடும் எதிர்ப்பால் அதிரடி
சொத்து வரி, குப்பை வரி தீர்மானங்கள் ஒத்திவைப்பு: கவுன்சிலர்கள் கடும் எதிர்ப்பால் அதிரடி
ADDED : அக் 23, 2026 08:45 PM
திருப்பூர்: சொத்து வரி மற்றும் குப்பை வரி பிரச்னையில் அ.தி.மு.க. உள்ளிட்ட கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் மாநகராட்சி மன்றத்தில் இரண்டு தீர்மானங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
மாநகராட்சி மன்ற கூட்டம் பொறுப்பு மேயர் பாலசுப்ரமணியம் தலைமையில் நேற்று நடந்தது. கமிஷனர் அமித் பங்கேற்றார்.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்:
அன்பகம் திருப்பதி, அ.தி.மு.க.: இறைச்சி கழிவு முறையாக பெறப்படவில்லை, ரோட்டில் வீசுகின்றனர். குப்பை வரி விதித்துவிட்டு பல்க் வேஸ்ட் என தாறுமாறாக கட்டணம் நிர்ணயித்துள்ளனர். முதல்வரை சந்திக்க முடிவு செய்தும் நடவடிக்கை இல்லை. மங்கலம் ரோடு ஆக்கிரமிப்பு நிறைந்துள்ளது. மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் போதை நபர்கள் கூடாரமாக உள்ளது. சுற்றியுள்ள பார்களில் விதிமீறல்கள் நடக்கின்றன.
செந்தில்குமார், காங்.: கோவில்வழி, புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட், தினசரி மார்க்கெட் கடைகள் ஏலம் போகாமல் வீணாகியுள்ளன. பாதாள சாக்கடை டெபாசிட், குப்பை கட்டணம் பேசி டயர்டாகிவிட்டது. குப்பை ஒப்பந்த நிறுவனம் அதிகாரிகளை கூட மதிப்பதில்லை.
செல்வராஜ், இ.கம்யூ.: ஈமச்சடங்கு நிதி, படிவம் கூட இல்லை. வறட்சி நிதி எவ்வளவு, போர்வெல் எத்தனை என தெரியவில்லை. அடிப்படைக்கு கூட நிதி இல்லை, ரீல்ஸ் போட்டு பணி செய்யவில்லை என கேலி.
இதையடுத்து நிலுவை சொத்து வரிக்கு ஜப்தி நோட்டீஸ் கட்டணம் நிர்ணயிக்கும் தீர்மானம், பல்க் வேஸ்ட் உற்பத்தியாளர்களிடம் முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் மூலம் கட்டணம் வசூலிக்கும் தீர்மானம் உள்ளிட்டவை அ.தி.மு.க. உள்ளிட்ட கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பால் ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
பாக்ஸ் 1
கருப்புப்பட்டியலில் சேர்ப்போம்
ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு எச்சரிக்கை
கமிஷனர் அமித் பேசியதாவது: மாநகராட்சி பொது நிதியை குடிநீர் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த அரசாணை உள்ளது. இதனால் நிதி கையாள்வதில் கவனம் தேவை. பள்ளி சீரமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு மண்டல வாரியாக நிதி பகிர்ந்து செய்யப்படும். தார் ரோடு பேட்ச் ஒர்க்குக்கு டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. சாக்கடை துார் வார 120 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்; 60 பேர் தான் பணியில் உள்ளனர். வருவோருக்கு மட்டும் நேரடி சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. மேல்நிலை தொட்டி வளாகங்களில் பாதுகாப்பு, குடிநீர் பிரச்னை கண்காணிக்க பொறுப்பு அலுவலர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திடக்கழிவு ஒப்பந்தம் நவம்பரில் முடிகிறது, நிறுவனம் மெத்தனமாக உள்ளதா என கவனிக்கப்படும். குழாய் உடைப்பு, போர்வெல் பராமரிப்பில் சுணக்கம் காட்டும் ஒப்பந்ததாரர்கள் கருப்பு பட்டியலில் வைக்கப்பட்டு டெண்டரில் தடை விதிக்கப்படும்.
பாக்ஸ் 2
குப்பைகளில் மூலம்
மின்சாரம் உற்பத்தி
துணை மேயர் பாலசுப்ரமணியம் பேசியதாவது: மாநகராட்சி 159.35 ச.கி.மீ. பரப்பில் 3.16 லட்சம் வீடுகள், 29,346 வணிக நிறுவனங்கள், 14 லட்சம் மக்கள் தொகை. தினமும் 573.55 டன் குப்பை சேகரம். இதில் ஈரக்கழிவு 258 டன், உலர் கழிவு 286.77 டன்.
24 நுண் உர மையங்களில் 12ல் தனியார் மூலம் 60 டன், பிறவற்றில் 30 டன் கையாளப்படுகிறது. தென்னம்பாளையம் பயோ காஸ் மையத்தில் 15 டன் உணவு கழிவு எரிவாயுவாக மாற்றப்படுகிறது. ஓட்டல் கழிவில் 4 டன் பன்றி பண்ணைக்கு செல்கிறது. பல்க் வேஸ்ட் 50 டன், இறைச்சி கழிவு 20 டன் மறுசுழற்சி. விரைவில் 200 டன் கையாளும் மின் உற்பத்தி மையம் வரும்.
திருப்பூர் மாநகராட்சி கூட்டத்தில், ஆவேசமாக பேசிய அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள்.