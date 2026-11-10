இரவில் பஸ் ஸ்டாண்ட் ‘விசிட்’ செய்த எம்.எல்.ஏ.,‘புகார் வராமல் பார்த்து கொள்ளுங்க’ என ‘அட்வைஸ்’
இரவில் பஸ் ஸ்டாண்ட் ‘விசிட்’ செய்த எம்.எல்.ஏ.,‘புகார் வராமல் பார்த்து கொள்ளுங்க’ என ‘அட்வைஸ்’
UPDATED : நவ 07, 2026 04:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:16 PM
திருப்பூர்: ‘‘விழா நாட்களில் தடையின்றி பஸ் போக்குவரத்தை இயக்க வேண்டும்’’ என, திருப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இரவு நேரத்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பாலமுருகன் அறிவுறுத்தினார்.
தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறையை முன்னிட்டு, திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட், கோவில் வழி மற்றும் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகிய இடங்களில் இருந்து ஏராளமான தொழிலாளர்களும் பொதுமக்களும் சொந்த ஊர்களுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு 11:00 மணியளவில் கோவில் வழி மற்றும் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதிகளில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பாலமுருகன், பயணிகளின் கூட்டம், சிறப்பு பஸ்களின் இயக்கம் மற்றும் அவை உரிய நேரத்தில் இயக்கப்படுகின்றனவா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, போக்குவரத்துக் கழக பொது மேலாளர் ராமநாதன், வணிக மேலாளர் சேதுபதி, நல்லூர் இன்ஸ்பெக்டர் ரேணுகாதேவி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர். ஆய்வின்போது, போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகள் விளக்கமளித்தனர்.
எம்.எல்.ஏ., பாலமுருகன் கூறுகையில், ‘‘கோவில் வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் 35 போலீசாரும், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் 15-க்கும் மேற்பட்ட போலீசாரும் தொடர்ந்து ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால், பயணிகள் சிரமமின்றிப் பயணம் செய்தனர். கூட்டம் அதிகரிக்கும் நேரங்களில் கூடுதல் பஸ்களை இயக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் பயணத்துக்கு எவ்வித இடையூறும் ஏற்படக் கூடாது. போக்குவரத்து தொடர்பாக ஏதேனும் புகார் வந்தால், நானே நேரில் சென்று நிலைமையை ஆய்வு செய்வேன் என போக்குவரத்து அலுவலர்களிடம் தெரிவித்துள்ளேன்,’’ என்றார்.