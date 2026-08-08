﻿ பயிர்க்காப்பீடு அவசியம் விவசாயிகளுக்கு அறிவுரை

ADDED : ஆக 08, 2026 03:53 AM
அவிநாசி: அவிநாசி வட்டாரம், ஆலத்துாரில், வேளாண்மைத் துறை சார்பில் தேசிய எண்ணெய் வித்துகள் இயக்கத்தின் கீழ் நிலக்கடலை பயிருக்கான பண்ணைப் பள்ளி நடைபெற்றது.
இந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவு குறைவாக இருக்கும் என்பதால், நிலக்கடலை, சோளம், மக்காச்சோளம், மஞ்சள், மரவள்ளி உள்ளிட்ட பயிர்களை சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் கட்டாயம் பயிர் காப்பீடு செய்து பயன்பெற வேண்டும் என வேளாண்மை இணை இயக்குனர் ஆதிசாமி அறிவுறுத்தினார்.
வேளாண்மைத் திட்டங்கள் மற்றும் மதிப்புக்கூட்டிய விற்பனை குறித்து துணை இயக்குனர் பாமாமணி, நிலக்கடலையில் பூச்சி, நோய் மேலாண்மை குறித்து பொங்கலுார் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர் கண்ணன், சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள், விதை நேர்த்தி, ஒருங்கிணைந்த உர மேலாண்மை குறித்து உதவி பேராசிரியர் சசிகலா, பயிர் காப்பீட்டின் அவசியம் குறித்து பஜாஜ் பயிர் காப்பீட்டு நிறுவன மாவட்ட மேலாளர் வெற்றிவேல் ஆகியோர் விளக்கமளித்தனர். முன்னதாக, வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் வசந்தாமணி வரவேற்றார். ஆலத்துார் கிராம வேளாண்மை உதவி அலுவலர் ரமேஷ் நன்றி கூறினார்.