ஆடை ஏற்றுமதியில் புதிய உச்சம் தொடலாம்! ஏ.இ.பி.சி., தலைவர் சக்திவேல் நம்பிக்கை
ஆடை ஏற்றுமதியில் புதிய உச்சம் தொடலாம்! ஏ.இ.பி.சி., தலைவர் சக்திவேல் நம்பிக்கை
UPDATED : நவ 14, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:54 PM
திருப்பூர்: சர்வதேசச் சந்தையில் இந்தியாவின் போட்டித்திறனை வலுப்படுத்தினால், ஆடை ஏற்றுமதியில் புதிய உச்சத்தை எட்ட முடியும் என்று ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் (ஏ.இ.பி.சி.,) தலைவர் சக்திவேல் கூறினார்.
இந்தியாவின் ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி, கடந்த அக்., மாதத்தில் முந்தைய ஆண்டைக் காட்டிலும் 30 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. ஒரே மாதத்தில் ரூ.12,290 கோடி மதிப்பிலான ஆடைகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
டாலர் மதிப்பில் 20 சதவீதமும், ரூபாய் மதிப்பில் 30 சதவீதமும் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. சர்வதேசச் சந்தையில் இந்திய ஆடைகளுக்கான தேவை அதிகரித்து வருவதை இது காட்டுகிறது.
இது குறித்து, ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் (ஏ.இ.பி.சி.,) தலைவர் சக்திவேல் கூறியதாவது:
ஆடை ஏற்றுமதித் துறை மீண்டும் வளர்ச்சிப் பாதைக்குத் திரும்பியுள்ளது. ஏற்றுமதியாளர்களிடம் கணிசமான அளவில் ஆர்டர்கள் உள்ளன. அவற்றை உரிய காலத்தில் நிறைவேற்ற போதிய தொழிலாளர்கள் கிடைக்காதது முக்கியச் சவாலாக உள்ளது. தொழிலாளர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி, தொழிலாளர் திரட்டல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் அவசியம்.
ஜப்பான், லண்டன், டென்மார்க், நியூயார்க், லாஸ் வேகாஸ், பிரான்ஸ், துபாய் உள்ளிட்ட சர்வதேசச் சந்தைகளில் இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்குப் புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை உருவாக்க ஏ.இ.பி.சி., நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஜனவரியில் நடைபெற உள்ள ‘பாரத் டெக்ஸ்’ கண்காட்சியும் இந்திய ஜவுளி மற்றும் ஆடைத் துறைக்கு முக்கிய சர்வதேச வர்த்தகத் தளமாக அமையும்.
தொழில்துறையினர், மத்திய, மாநில அரசுகள், ஏ.இ.பி.சி., ஆகியவை ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு தொழிலாளர் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட சவால்களுக்குத் தீர்வு காண வேண்டும். சர்வதேசச் சந்தையில் இந்தியாவின் போட்டித்திறனை வலுப்படுத்தினால், ஆடை ஏற்றுமதியில் புதிய உச்சத்தை எட்ட முடியும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.