வேளாண் துறை எச்சரிக்கை

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ADDED : அக் 19, 2026 09:54 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பருவமழை பெய்யத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், பயிர்கள் மற்றும் கால்நடைகளைப் பாதுகாக்க விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.
மேகமூட்டத்துடன் மிதமானது முதல் கனமழை பெய்யவும், பலத்த காற்று வீசவும் வாய்ப்புள்ளதால், வயல்களில் மழைநீர் தேங்காமல் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலான கரும்பு, வாழை மரங்கள் சாயாமல் முட்டுக் கொடுக்க வேண்டும்.
பருத்தியில் பூக்கள், மொட்டுகள் உதிர்வதைத் தடுக்க, மழை இல்லாத நேரங்களில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 40 மி.கி. நாப்தலின் அசிடிக் அமிலம் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். மழைக்காலங்களில் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதைத் தவிர்த்து, கொட்டகைகளில் நீர் தேங்காமல் பராமரிக்க வேண்டும். தீவனங்களும் மழையில் நனையாமல் பாதுகாப்பாகச் சேமிக்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.