பருத்தி பயிரை சாம்பல் நோய் தாக்க வாய்ப்புவிவசாயிகளை உஷார்படுத்தும் வேளாண் துறை
பருத்தி பயிரை சாம்பல் நோய் தாக்க வாய்ப்புவிவசாயிகளை உஷார்படுத்தும் வேளாண் துறை
UPDATED : நவ 20, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:26 PM
திருப்பூர்: தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை மற்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இணைந்து, திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை வெளியிட்டுள்ளன.
வேளாண் துறையினர் வெளியிட்ட ஆலோசனை விவரம்:
ஐந்து மாதங்களுக்கு மேல் வளர்ந்துள்ள கரும்பு மற்றும் வாழை மரங்களுக்கு முட்டுக் கொடுக்க வேண்டும். மழை இல்லாத நாட்களில், மண்ணின் ஈரப்பதத்துக்கு ஏற்ப நீர்ப்பாசனம் செய்யலாம்.
மிதமான வெப்பநிலை, அதிக காற்றின் ஈரப்பதம் காரணமாக நெற்பயிரில் குலைநோய் தாக்க வாய்ப்புள்ளது. இதைத் தடுக்க, ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு ஒரு கிராம் என்ற அளவில் டிரைசைக்ளோசோல் மருந்தைக் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். 7 முதல் 10 நாட்களுக்குப் பிறகு, ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு ஒரு கிராம் என்ற அளவில் கார்பன்டசிம் மருந்தைக் கலந்து இரண்டாவது முறையாகத் தெளிக்க வேண்டும்.
மானாவாரி நிலங்களில் கொண்டைக்கடலை, கொத்தமல்லி சாகுபடி செய்ய இது ஏற்ற தருணம். மண்ணின் ஈரப்பதத்தைப் பொறுத்து விதைப்புப் பணிகளை முடிக்க வேண்டும். பருத்திப் பயிரில் சாம்பல் நோய் தாக்க வாய்ப்புள்ளதால், மழை இல்லாத நாட்களில் எக்டருக்கு 250 கிராம் கார்பன்டசிம் மருந்தை நீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.
தோட்டப் பகுதிகளில் வாழை நடவு செய்ய இது ஏற்ற பருவமாகும். நடவுக்குப் பயன்படுத்தும் வாழைக்கட்டை குறைந்தது 2 கிலோ எடை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.
கால்நடைகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க, ஈரமான அடர் தீவனங்களை வழங்கக் கூடாது. குடற்புழு தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க, புதிதாக முளைத்துள்ள புற்களை கால்நடைகள் மேய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அதிக ஈரப்பதத்தால் நோய்கள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க, கால்நடைக் கொட்டகைகளில் போதிய காற்றோட்ட வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும், கால்நடை மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி பரிந்துரைக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில் குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.