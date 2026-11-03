அ.தி.மு.க.வை அசைக்க முடியாது மாஜி அமைச்சர் உதயகுமார் பேச்சு
அ.தி.மு.க.வை அசைக்க முடியாது மாஜி அமைச்சர் உதயகுமார் பேச்சு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:56 PM
பொங்கலுார்: அவிநாசிபாளையத்தில் அ.தி.மு.க., ஜெயலலிதா பேரவை சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
இதில், முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் பேசியதாவது:
அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட ‘லேப்டாப்’ திட்டத்தை தி.மு.க., அரசு நிறுத்தியது. ஆனால், மக்கள் தி.மு.க.,வுக்கே முற்றுப்புள்ளி வைத்தனர். அணை கட்டுவதைவிட ஷட்டர் திறக்க அதிக செலவு செய்த கட்சி த.வெ.க., தான்.
கார் இறக்குமதி வரி கட்டாமல் அபராதம் கட்டியவர் விஜய். பெற்றோர், பிள்ளைகள் வீட்டிலேயே குடியிருக்காத நிலையில், யார் நெஞ்சில் யார் குடியிருப்பது? சிறைக் கைதிகள் தொடர்ந்து தப்பிச் செல்கின்றனர்.
இதற்குத் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று சிறைத்துறை அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என்று விஜய் வலியுறுத்துவாரா? துணை ஜனாதிபதி மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு வந்தபோது இருமுறை மின்தடை ஏற்பட்டது. பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது.
த.வெ.க.,வில் பல அதிகார மையங்கள் உள்ளன. அரசாணை பிறப்பிப்பதும், திரும்பப் பெறுவதுமாக உள்ளனர். நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் எப்போது வரும் என்பது தெரியவில்லை. தி.மு.க.,வுக்கும் த.வெ.க.,வுக்கும் மட்டுமே போட்டி என்று விஜய் கூறுவது போதைப் பொருள் கடத்தலில் மட்டும்தான்.
எத்தனை புயல்கள் வந்தாலும் அ.தி.மு.க.,வை அசைக்க முடியாது. தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை இழக்கலாம்; நம்பிக்கையை இழக்கக்கூடாது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.