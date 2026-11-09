நகராட்சி ஆபீஸ் முற்றுகை அ.தி.மு.க. எச்சரிக்கை

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ADDED : நவ 04, 2026 07:59 PM
அவிநாசி: அவிநாசி நகராட்சி அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள் ஸ்ரீதேவி, சித்ரா உள்ளிட்டோர் கூறியதாவது:
நகராட்சியில் மாதந்தோறும் நடைபெற வேண்டிய கவுன்சிலர்கள் கூட்டம், நான்கு மாதங்களாக நடத்தப்படவில்லை. இதனால் சாக்கடை கால்வாய், சாலை சீரமைப்பு, குடிநீர் குழாய் பராமரிப்பு, தெருவிளக்கு அமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படாமல் பணிகள் முடங்கியுள்ளன. நகரின் பல பகுதிகளில் தெருவிளக்குகள் பழுதடைந்துள்ளன. குடிநீர் குழாய் உடைப்புகளை சரிசெய்ய உபகரணங்கள் இல்லாததால் தண்ணீர் வீணாகிறது. கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் ஓராண்டாக உரப்பூங்காவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. எரிவாயு மயானமும் அடிக்கடி செயல்படாமல் முடங்குகிறது.
மேலும், துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு உரிய தேதியில் சம்பளம் வழங்குவதுடன், பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கும் நடவடிக்கையையும் கைவிட வேண்டும். இந்தப் பிரச்னைகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாகத் தீர்வு காண வேண்டும். இல்லாவிடில், பொதுமக்களைத் திரட்டி நகராட்சி அலுவலகம் முற்றுகையிடப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.